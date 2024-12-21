岑浩輝就職：深入改革行政、法制

習近平昨午結束訪澳行程，岑浩輝送行後在機場總結，稱習近平高度肯定澳門在教育、科研以至橫琴深合區等發展成果。他說，習提出一系列新要求和新部署，新一屆政府將保持清正廉明，做到親民、慎政、廉政，交出無愧於國家、澳門和市民的成績單。

岑浩輝參選主軸強調要處理經濟問題，他昨早宣誓就職後的發言呼應習近平的四點希望，重申將推動經濟適度多元發展，化解經濟發展不平衡及不協調問題。他稱將全力做好橫琴深合區建設，圍繞「一中心、一平台、一基地」定位及「1+4」多元產業方向推動澳門發展。

至於公共治理，岑表示將深入改革公共行政和法律制度，讓市民辦事「少跑路、不跑路」，並要解決醫療、養老、育兒、交通等民生問題，支持青年發展，提升市民獲得感、幸福感和安全感，有信心在中央支持下讓澳門這顆國家「掌上明珠」更璀璨奪目。

本港特首李家超表示，將與岑浩輝攜手推動港澳加強交流合作，形容兩地情如手足，多年來在經濟、跨境基建、旅遊、文化等方面合作無間，將繼續互補優勢，共同推動和貢獻大灣區建設。