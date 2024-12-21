對澳4希望 習近平：橫琴發展不能違定位 提多項具體期望 劉兆佳：對港同具問責意義

澳門新任特首岑浩輝、新一屆政府主要官員及檢察長，昨早在習近平監誓下宣誓就職。習其後致辭就澳門發展提出四點希望，包括着力推動經濟適度多元發展、提升治理效能、打造更高水準對外開放平台、維護社會祥和穩定（見表）。

重申橫琴要促進澳經濟適度多元

中央一直提出澳門經濟要適度多元，並在2021年成立橫琴粵澳深度合作區。習近平昨日多次談及經濟發展，並提出多項具體期望，包括要求「精準定位、聚焦重點」，完善產業發展規劃，加強政策支持和資金投入，培育具國際競爭力的新產業。習又說，「需要注意的是」，中央開發橫琴旨在促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業，「這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目」。

提升治理效能方面，習近平都逐一點明，其中表示澳門要優化公共政策諮詢機制，推進公務人員管理制度改革，完善廉政監督體系，也提及希望政府和社會各界更關愛青年。李家超昨在社交媒體表示，習近平的說話反映中央對港澳關心、重視與支持，「進一步擘畫了港澳發展的藍圖、明確了方向」。

着優化政策諮詢、完善廉政監督

對比習近平5年前在澳門回歸20周年發表的講話，他當時讚揚澳門實踐一國兩制的經驗，概括地提出要提升管治水平、促進經濟和改善民生，今次講話則就多個政策範疇提出具體期望。全國人大前常委譚耀宗認為，澳門推動經濟多元及改善博彩業獨大有一定困難，相信中央就澳門現况深入調研，因而作出具體指示，反映北京對澳門的關懷和支持，料有助新政府施政。

劉兆佳認為，習近平是因應國內外形勢轉變而提出新要求，並非指出現屆政府不足。他認為習四點希望對香港同具指導及問責意義，例如擴闊國際空間及強化管治能力等。他相信北京同樣期望港府提升戰略思維，切實遵循中央指示及多長遠規劃，改革政府架構及運作。

晤新班子另提四點 籲慎用權力

另外，習近平就推進一國兩制行穩致遠提出四項原則，包括堅持國家主權、安全和發展利益高於一切，落實中央全面管治權；維護高水平安全及推動高質量發展；發揮獨特優勢、強化內聯外通；傳承愛國愛港愛澳核心價值。他早上會見岑浩輝及新任行政、立法、司法機構領導人時，提出另外四點希望，包括樹立全局觀念、強化實幹觀念、加強團結協作、保持清正廉明，並寄語新班子將市民的「柴米油鹽」放在心，慎用權力，「做造福人民的清官、廉官、好官」。

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