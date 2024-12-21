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港聞

港聞二

九市速遞：閱讀巡禮佛山站弘中國武術 港出版業首辦 灣區4市巡迴推廣作品

【明報專訊】由香港出版總會及香港印刷業商會合辦、文創產業發展處資助的「騰飛創意——線上線下香港館」項目，今年首辦「大灣區書店閱讀巡禮」，繼完成澳門站和中山站後，於2024年12月15日至2025年1月5日在佛山古鎮新華悅讀空間舉行佛山站，展銷約1800本香港精選圖書，包括文創產業發展處資助的第一及二屆「想創你未來——初創作家出版資助計劃」、第三及四屆「香港出版雙年獎」的獲獎書籍。同場亦展出多款獲獎香港印刷品，以加深參觀者對香港出版及印刷創意的認識。

「大灣區書店閱讀巡禮」以「弘揚中華文化」為主題，佛山站作為跨年的一站，除了書籍及印刷品展銷外，還設有兩場與中華武術相關的專題分享會。其中明天下午3時在佛山站舉行的，是由加拿大多倫多大學東亞研究博士、香港收藏家協會終身會員張彧主講「黃飛鴻傳奇的誕生」，並由佛山市非物質文化遺產保護專家委員會專家委員鄧光民作為對談嘉賓，分享會於網上同步直播。

學者主講「黃飛鴻傳奇的誕生」

「騰飛創意——線上線下香港館」項目於今年 4、6、8 及10月先後於意大利「博洛尼亞兒童書展」、「北京國際圖書博覽會」、廣州「南國書香節」及德國「法蘭克福書展」設立線上線下「香港館」，讓香港出版及印刷業界將作品推廣至海內外更多市場。

書店展銷香港暢銷書籍

2024南國書香節「香港館」暨大灣區書店閱讀巡禮主席葉佩珠表示，項目獲得不俗反應後，再接再厲舉辦「大灣區書店閱讀巡禮」，分別於澳門、中山、佛山及東莞4個大灣區城市的書店展銷香港暢銷書籍及印刷品。

因應佛山是武術之鄉，佛山站除了展銷獲獎書籍和香港文化相關書籍，也特別挑選了與武術、武俠題材有關的書籍，分享會也專門以中華武術為主，以促進大灣區同城文化共融。

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