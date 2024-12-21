元朗掃黃拘176人 2為女裝泰男

警方由11月20日至12月19日展開「銳箭」掃黃行動，共拘捕164女12男，年齡16至70歲，分別為155名性工作者、4名賣淫集團成員或色情場所管理員、8名色情場所業主及9名無牌按摩院從業員。他們分別涉及違反逗留條件、逾期居留、管理賣淫場所、依靠他人賣淫收入為生、管理無牌按摩院、出租或容許處所用作賣淫用途等共9宗罪。被捕人中逾百人為內地女子，半百為外籍女子。

逾百來自內地 最小16歲

行動期間，警方及入境處人員突擊搜查元朗區內多個賣淫活動黑點，其後鎖定4幢大廈，突擊過百個「一樓一」單位，拘捕144名性工作者及3名涉管理賣淫場所的女子，當中包括兩名女性打扮的泰國性工作者，據悉兩人證件顯示性別為男性。

另外，警方亦留意到有犯罪集團在天水圍租酒店房從事非法賣淫活動，利用網上社交平台宣傳，其間上載性工作者雙程證資料及相片，以年齡招徠。警方遂派員放蛇突擊搜查區內酒店，拘捕11名內地女性工作者及一名內地男子，年紀最小性工作者只有16歲。同時，警方亦搗破兩個非法按摩場所，拘捕6名本地人及3名內地女子，涉嫌管理無牌按摩院、違反逗留條件等罪名。

警發停租警告 8業主未遵被捕

警方特別提醒，有業主將單位放租予賣淫集團以賺取較高租金，警方早前已向涉事業主發警告信要求停止，惟部分未有遵從，警方遂拘捕8名涉案男業主，涉嫌出租或者容許處所用作賣淫用途、准許處所經營作賣淫場所、協助及教唆他人違反逗留條件罪名。