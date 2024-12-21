騙傷亡金多拘39人 再揭一宗自製車禍

社署：已加強抽查醫療證明文件

社會福利署表示，一直嚴格審核每宗交通意外傷亡援助申請，已加強抽查申請人提交的醫療證明文件。如懷疑任何個案涉及虛假醫療資料、欺詐或其他刑事成分，定必轉交警方調查，並向有關者追討多領款項。

西九龍總區重案組高級督察林子鎌稱，社署早前透過內部審查，發現有人提交偽造的醫療證明文件申請交通意外傷亡援助，警方經調查後進行第一浪代號「破惑」行動，拘捕275人，涉款約1400萬元。本月上旬社署轉交更多可疑個案予警方，經調查有關診所無批出醫生紙，而部分涉案人曾是診所病人，西九龍總區刑事部於周一至周四展開第二浪「破惑」行動，共拘捕24男15女，年齡19至48歲，分別報稱文員、銷售員、運輸工或無業等，涉嫌串謀詐騙及欺詐。各人已獲准保釋候查，下月中旬須向警方報到。

涉款200萬 大部分申請未批出

林子鎌稱，今次涉案大部分申請並未批出，最高一宗涉及金額約15萬元，總詐騙金額約200萬元，涉及2021年9月至今年6月期間33宗交通意外，其中一宗為有組織自編自導交通意外，一輛私家車撞向小巴共13人受傷，社署及時發現並轉介，暫未批出任何款項。

西九龍總區交通部高級督察黃浚柏表示，警方會就交通意外的嚴重及複雜程度投放不同的緊急資源，涉案被捕人浪費大量緊急資源，而揑造交通意外定會阻塞交通，影響社會運作。另外，警方因要處理揑造事件而未能及時拯救真正有需要者，後果可能很嚴重。