明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

騙傷亡金多拘39人 再揭一宗自製車禍

【明報專訊】警方繼上月聯同社署搗破詐騙交通意外傷亡援助犯罪集團拘捕275人後，本月再接獲轉介懷疑個案，經調查展開第二浪代號「破惑」行動，共拘捕39人，涉及自編自導交通意外或偽造病假紙騙援助金，共牽涉33宗交通意外，涉及申請援助金共約200萬元。其中一宗懷疑自製車禍，涉及私家車與小巴相撞導致13人受傷。

社署：已加強抽查醫療證明文件

社會福利署表示，一直嚴格審核每宗交通意外傷亡援助申請，已加強抽查申請人提交的醫療證明文件。如懷疑任何個案涉及虛假醫療資料、欺詐或其他刑事成分，定必轉交警方調查，並向有關者追討多領款項。

西九龍總區重案組高級督察林子鎌稱，社署早前透過內部審查，發現有人提交偽造的醫療證明文件申請交通意外傷亡援助，警方經調查後進行第一浪代號「破惑」行動，拘捕275人，涉款約1400萬元。本月上旬社署轉交更多可疑個案予警方，經調查有關診所無批出醫生紙，而部分涉案人曾是診所病人，西九龍總區刑事部於周一至周四展開第二浪「破惑」行動，共拘捕24男15女，年齡19至48歲，分別報稱文員、銷售員、運輸工或無業等，涉嫌串謀詐騙及欺詐。各人已獲准保釋候查，下月中旬須向警方報到。

涉款200萬 大部分申請未批出

林子鎌稱，今次涉案大部分申請並未批出，最高一宗涉及金額約15萬元，總詐騙金額約200萬元，涉及2021年9月至今年6月期間33宗交通意外，其中一宗為有組織自編自導交通意外，一輛私家車撞向小巴共13人受傷，社署及時發現並轉介，暫未批出任何款項。

西九龍總區交通部高級督察黃浚柏表示，警方會就交通意外的嚴重及複雜程度投放不同的緊急資源，涉案被捕人浪費大量緊急資源，而揑造交通意外定會阻塞交通，影響社會運作。另外，警方因要處理揑造事件而未能及時拯救真正有需要者，後果可能很嚴重。

上 / 下一篇新聞

對澳4希望 習近平：橫琴發展不能違定位 提多項具體期望 劉兆佳：對港同具問責意義
對澳4希望 習近平：橫琴發展不能違定位 提多項具體期望 劉兆佳：對港同具問責意義
岑浩輝就職：深入改革行政、法制
岑浩輝就職：深入改革行政、法制
當選勞顧會委員 工聯會李兆彬未上任先辭任
當選勞顧會委員 工聯會李兆彬未上任先辭任
聖誕元旦出入境人次料近疫前 單日陸路出境高峰料60萬 零售界望內地客抵消出遊影響
聖誕元旦出入境人次料近疫前 單日陸路出境高峰料60萬 零售界望內地客抵消出遊影響
冬至食肆訂座率逾九成 業界料生意額3.8億增8%
冬至食肆訂座率逾九成 業界料生意額3.8億增8%
大馬明年輪值東盟主席國 駐港領事：優先撐港入RCEP
大馬明年輪值東盟主席國 駐港領事：優先撐港入RCEP
陳美寶料屯赤總開支維持422億
陳美寶料屯赤總開支維持422億
反恐第二案 警稱用私人電腦擷取Telegram帖文
反恐第二案 警稱用私人電腦擷取Telegram帖文
新冠流感趨活躍籲打針 公院今啟動高峰期措施 再推急症室退款安排 增普通科門診
新冠流感趨活躍籲打針 公院今啟動高峰期措施 再推急症室退款安排 增普通科門診
汀九智慧公路月底試行 偵測事故自動疏導車流
汀九智慧公路月底試行 偵測事故自動疏導車流
涉強姦擬改控威脅性行為 男警准保釋再押後訊
涉強姦擬改控威脅性行為 男警准保釋再押後訊
嫲攜1歲孫墮樓亡 非居於現場大廈 曾囑友照顧兒子
嫲攜1歲孫墮樓亡 非居於現場大廈 曾囑友照顧兒子
元朗掃黃拘176人 2為女裝泰男
元朗掃黃拘176人 2為女裝泰男
食安檢測 乾果「亞硫酸鹽」含量最高 185種食物17驗出 港人攝入量低「風險不大」
食安檢測 乾果「亞硫酸鹽」含量最高 185種食物17驗出 港人攝入量低「風險不大」
制訂臨牀指引 盧寵茂邀醫衛界7機構成立「醫卓所」
制訂臨牀指引 盧寵茂邀醫衛界7機構成立「醫卓所」
酒店檢太空油原料 青年被捕
酒店檢太空油原料 青年被捕
9月職缺按年跌18% 住宿服務製造建築地盤業減最多 勞聯促檢討輸勞
9月職缺按年跌18% 住宿服務製造建築地盤業減最多 勞聯促檢討輸勞
藥店花膠「斤變両」 內地客舉報職員被捕
藥店花膠「斤變両」 內地客舉報職員被捕
3單位5僭建物 兩業主不清拆罰款22萬
3單位5僭建物 兩業主不清拆罰款22萬
客疑誤認有火花 將軍澳線一度停
客疑誤認有火花 將軍澳線一度停
任夫婦公司受託人 會計竊千萬罪成
任夫婦公司受託人 會計竊千萬罪成
性侵事主家屬申康橋之家清盤
性侵事主家屬申康橋之家清盤
九市速遞：閱讀巡禮佛山站弘中國武術 港出版業首辦 灣區4市巡迴推廣作品
九市速遞：閱讀巡禮佛山站弘中國武術 港出版業首辦 灣區4市巡迴推廣作品
九市速遞：歐標充電灣區9市全覆蓋
九市速遞：歐標充電灣區9市全覆蓋
九市速遞：穗滾軸溜冰賽預熱全運
九市速遞：穗滾軸溜冰賽預熱全運
灣區手記：吸煙鏡頭 ／文：尚東美
灣區手記：吸煙鏡頭 ／文：尚東美
【Emily】「街道聯盟」頭炮中上環 食肆打折送禮吸客
【Emily】「街道聯盟」頭炮中上環 食肆打折送禮吸客
【Emily】方便旅客 沙頭角禁區入口設停車場
【Emily】方便旅客 沙頭角禁區入口設停車場
【Emily】餃子燉蛋送暖 醫患共度冬至
【Emily】餃子燉蛋送暖 醫患共度冬至
【Emily】立會《專題快訊》 數據說兩「網絡」
【Emily】立會《專題快訊》 數據說兩「網絡」
【Emily】拍片賀母校九華100歲 李家超：學識迎難而上
【Emily】拍片賀母校九華100歲 李家超：學識迎難而上