嫲攜1歲孫墮樓亡 非居於現場大廈 曾囑友照顧兒子

嬰父母沒結婚不同住 嬰輪流留宿

警方昨午5時許接獲報案稱，一名女子及一名男嬰疑從高處墮下，身體多處嚴重受傷，倒卧太平邨平靜樓其中一個出入口對開垃圾站附近。救護員接報到場，即場證實兩人死亡。警方臨時封鎖大廈出入口及垃圾站附近路段，並以白布及綠色帳篷分別遮蓋兩具遺體，兩具遺體相距約兩米。警員分別登樓蒐證及翻查附近閉路電視片段。現場所見，警員在平靜樓頂樓用電筒照向地下，調查兩人墮樓位置。

墮樓47歲女子姓陳。據了解，該名1歲男嬰姓張，父母沒有結緍亦沒同住，男童會在父或母家中留宿，男童父親則與47歲母親（即男童嫲嫲）同住上水。據悉，事發前陳曾與朋友透露不開心，並叮囑友人代為照顧兒子，及後帶同孫兒往平靜樓輕生，暫不排除事件涉及陳欠債，兩死者均無病患及精神病紀錄。

無精神病紀錄 不排除涉欠債

警方初步調查相信兩人在大廈走廊墮下，現場沒檢獲遺書。案件列謀殺及自殺案，由大埔警區重案組跟進。據悉，陳婦沒有朋友或親友居於平靜樓。兩人遺體由仵工舁送殮房，警方稍後將安排為死者驗屍以確定死因。警方呼籲如任何人有與案件有關的資料提供，請致電3661 3543與調查人員聯絡。

社署發言人回覆查詢稱，十分關注事件，並深感難過，已安排社工聯絡有關家屬及按其福利需要提供適切協助。據了解，有關家庭並非社署社工跟進個案。

北區區議員曾勁聰事後到場了解情况，據他所知，兩死者並非太平邨居民，死者家屬已趕至現場了解事件，有社署職員到場陪伴及協助，惟兩死者關係、事故原因、為何出現於太平邨仍有待跟進。

防止自殺求助熱線

■ 「情緒通」支援熱線：18111

■ 生命熱線：2382 0000

■ 社會福利署：2343 2255

■ 明愛向晴軒：18288