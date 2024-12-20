中聯辦副主任何靖免職 上月最後露面

1999年加入 2017年任副主任

1964年出生的何靖今年60歲，為中山大學歷史系中國近現代史專業碩士研究畢業生，1988年出任廣東省委八辦秘書、副科級秘書，後升任八辦組織處、培訓處副科級幹部，培訓處培訓科長、副處長；1999年調任至駐港中聯辦，後升遷至人事部培訓處長、九龍區工作部長，2017年起擔任中聯辦副主任兼九龍區工作部長，在任至今7年。

中聯辦網頁的主要官員頁面昨晚已移除何靖的簡歷，目前中聯辦副主任有4個，包括劉光源、羅永綱、尹宗華及上月剛委任的祁斌。

何靖駐港期間經歷SARS、新冠疫情，亦發生過2003年50萬人上街、2014年佔領運動、反修例風波等。翻查資料，何靖與另外5名時任中聯辦副主任等2021年被美國財政部制裁，美國國務卿布林肯當時批評，相關官員涉及有系統地削弱本港民選機構、延後選舉、剝奪民選議員資格及逮捕大量異見者。2016年旺角警民衝突後，何靖嚴厲譴責，指別有用心者顛倒是非、諉過於人，公然美化暴力、為暴徒開脫。