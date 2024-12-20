中聯辦副主任何靖免職 上月最後露面

【明報專訊】國家人力資源和社會保障部昨公布，國務院免去香港中聯辦副主任何靖（小圖）職務。翻查其簡歷，何靖1999年起在駐港中聯辦任職人事部培訓處副處長，駐港工作至今25年。中聯辦網頁顯示，何靖在港最後一次參加的公開活動，是上月底參加國慶75周年暨香港吉林省社團總會成立慶典。
1999年加入 2017年任副主任
1964年出生的何靖今年60歲，為中山大學歷史系中國近現代史專業碩士研究畢業生，1988年出任廣東省委八辦秘書、副科級秘書，後升任八辦組織處、培訓處副科級幹部，培訓處培訓科長、副處長；1999年調任至駐港中聯辦，後升遷至人事部培訓處長、九龍區工作部長，2017年起擔任中聯辦副主任兼九龍區工作部長，在任至今7年。
中聯辦網頁的主要官員頁面昨晚已移除何靖的簡歷，目前中聯辦副主任有4個，包括劉光源、羅永綱、尹宗華及上月剛委任的祁斌。
何靖駐港期間經歷SARS、新冠疫情，亦發生過2003年50萬人上街、2014年佔領運動、反修例風波等。翻查資料，何靖與另外5名時任中聯辦副主任等2021年被美國財政部制裁，美國國務卿布林肯當時批評，相關官員涉及有系統地削弱本港民選機構、延後選舉、剝奪民選議員資格及逮捕大量異見者。2016年旺角警民衝突後，何靖嚴厲譴責，指別有用心者顛倒是非、諉過於人，公然美化暴力、為暴徒開脫。