議員議案被指空泛 梁君彥：提出有其道理

近日有意見認為議員議案討論空泛，甚至被指發言間接「拉布」，認為應考慮將部分討論時間用作質詢。梁君彥以「十四五」規劃為例，稱本港參與度不高，但影響深遠，而國家正準備「十五五」規劃，「如果可以預早參與，本港得益，對國家得益仲大」，他強調每個議案議員都有用心用力提出，只是未必所有人都認為與自己息息相關，又認為現時並無拉布，「真係討論」。

至於被問到今屆不少議員有「花邊新聞」，他稱議員工作不止在立法會，亦要面對公眾、社團等，「有市民來到要幫他打卡，他（議員）也要幫市民打卡」，認為並非經常坐在立會便能了解社會，他又稱若議員無「花邊新聞」，有些傳媒便說無人認識他，相反則被質疑為何有這麼多花邊新聞，希望傳媒體諒議員的工作。

今年度36次會議 11法案首讀

今年度立法會共舉行36次會議，會議時數共約331小時，口頭質詢156項，補充及書面質詢分別953項及501項。目前有11項法案已提交立會首讀尚在審議，其中《2024年空氣污染管制（修訂）條例草案》及《法院（遙距聆訊）條例草案》已交法案委員會審議。

翻查政府年中提交的更新版立法議程，《2024年公司（修訂）（第 2 號）條例草案》、《2024年政府人員（法律）（委任資格）法例（修訂）條例草案》等4項法案，原擬今年內首讀，前者現安排於明年1月8日首讀，其餘3項暫未有安排，當中涉及多項控煙措施的修例草案，當局料於今年底至明年初提出。

稱與政府合作 確保迫切法案通過

梁君彥說，尚在審議的11條法案都是近期提交，立法會會與政府繼續合作，確保所有迫切的法案通過，以推動本港經濟及民生發展，稱目前會議時間安排至明年6月，其後的會議將稍後安排。