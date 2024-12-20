明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

環境局資助氫電重型車試驗 最多1000萬元

【明報專訊】環境及生態局昨公布推出氫燃料電池重型車輛試驗資助計劃（下稱計劃），昨起接受申請，政府會就項目在3方面提供資助，包括購買氫燃料電池重型車輛、採購建造及安裝加氫設施的費用，以及項目期內的氫燃料費用，總資助額上限1000萬元。環境及生態局同時宣布，因電動車及電池技術發展日趨成熟，新能源運輸基金明年4月1日起會停止接受電動商用車試驗申請，以讓基金日後可集中資助其他更需試驗的新能源技術。

資助車價差額七成

每半年檢視進度發燃料資助

據計劃申請指引，重型車輛包括巴士、中型及重型貨車、特別用途車輛等。每宗申請最多可測試兩部同類重型車，測試為期不多於兩年，其間需收集至少1年數據並每半年交報告。局方會資助每部氫能重型車與傳統車差價的七成、加氫設施費用最多資助500萬元、氫燃料成本每部車最多資助60萬元。整體每個項目資助上限1000萬元，其中政府會每半年檢視項目進度，達滿意程度才會每半年發放一次燃料資助。申請人另需聲明遵守國安法。

商用電車試驗明年4月截止

局方昨同時公布，明年4月1日起新能源運輸基金會停止接受電動商用車申請，目前基金下近140宗電動商用車試驗項目已完成，約90宗已開展或即將開展。局方形容，經基金試驗證明，電動商用車在本地大規模應用十分可行，盼日後集中資源試驗其他新技術。翻查資料，有別於的士、小巴及巴士有各自電動試驗資助計劃，貨車等重型車需經基金申請資助電動轉型，以往有數十輕型及中型貨車申請。

業界指缺加氫設施高層停車場

稱若無地「有錢都唔可行」

汽車交通運輸業總工會貨車分會主任蕭德雄表示，本港商用車充電設施少，業界試驗後認為推動電動貨車有困難，停基金資助或影響不大，惟即使政府現轉為資助業界試氫，他預計反應不會熱烈，因業界並非缺錢，而是缺地建可供大量重型車停泊的加氫設施及高層停車場，政府無土地配合，「有錢都唔可行」。

相關字詞﹕新能源運輸基金 環境及生態局 氫燃料電池重型車輛試驗資助計劃 電動車 氫能車

上 / 下一篇新聞

家居廢物減建材增 堆填總量續升 環團：難言關否減廢意識增 應改革審計驗政策成效
家居廢物減建材增 堆填總量續升 環團：難言關否減廢意識增 應改革審計驗政策成效
署方歸因公司開關皆升 商會料結業較有關
署方歸因公司開關皆升 商會料結業較有關
AlipayHK下月納交通補貼 可自動入帳覆蓋遜八達通
AlipayHK下月納交通補貼 可自動入帳覆蓋遜八達通
習寄語澳「更積極」對接灣區建設 籲港澳互鑑
習寄語澳「更積極」對接灣區建設 籲港澳互鑑
橫琴高薪平租吸港博士 居民嘆生活缺配套
橫琴高薪平租吸港博士 居民嘆生活缺配套
兩代議員指澳氛圍改變　林宇滔盼政府包容多元意見
兩代議員指澳氛圍改變　林宇滔盼政府包容多元意見
服務財務人事薪酬 醫局「全身檢查」 改革委員會擴職權 范鴻齡：檢討未必翻天覆地
服務財務人事薪酬 醫局「全身檢查」 改革委員會擴職權 范鴻齡：檢討未必翻天覆地
事故公布分3階段 公眾交代排最後「非怕鬧」
事故公布分3階段 公眾交代排最後「非怕鬧」
啟德主場館下月首辦演唱會 1.8萬觀眾 續有兩場大型演練 各數萬公務員
啟德主場館下月首辦演唱會 1.8萬觀眾 續有兩場大型演練 各數萬公務員
雪人擺設藏Ｋ仔 海關掃聖誕供應 機場檢毒值1.6億
雪人擺設藏Ｋ仔 海關掃聖誕供應 機場檢毒值1.6億
中大研新法查代謝脂肪肝 非入侵早期診斷
中大研新法查代謝脂肪肝 非入侵早期診斷
「恐龍會客室」今開 近距觀專家清修化石
「恐龍會客室」今開 近距觀專家清修化石
反恐案 次被告手機曾洽購化學品
反恐案 次被告手機曾洽購化學品
議員議案被指空泛 梁君彥：提出有其道理
議員議案被指空泛 梁君彥：提出有其道理
議員應否減薪助解財赤？ 「最重要搞好經濟」
議員應否減薪助解財赤？ 「最重要搞好經濟」
百人被拖300萬 40人消防局地盤追薪
百人被拖300萬 40人消防局地盤追薪
中聯辦副主任何靖免職 上月最後露面
中聯辦副主任何靖免職 上月最後露面
黎：中共昔明世界 經濟有奇蹟 帖文提葉劉轉移資產 指「中共幫兇」一後果是制裁
黎：中共昔明世界 經濟有奇蹟 帖文提葉劉轉移資產 指「中共幫兇」一後果是制裁
官：白宮亦僅邀部分傳媒 黎：可跟總統對話 料關安全
官：白宮亦僅邀部分傳媒 黎：可跟總統對話 料關安全
潮行GBA：小眾博物 珍品大觀
潮行GBA：小眾博物 珍品大觀
灣區手記：真的調味料 ／文：尚東美
灣區手記：真的調味料 ／文：尚東美
【Emily】段崇智點名多謝茂波校友 臨別感言讚常關注中大發展出席活動
【Emily】段崇智點名多謝茂波校友 臨別感言讚常關注中大發展出席活動
【Emily】醫局明年推「你的名字」 鼓勵醫護先自我介紹
【Emily】醫局明年推「你的名字」 鼓勵醫護先自我介紹
【Emily】翼龍尾翼少郁之謎 中大學者有份解開
【Emily】翼龍尾翼少郁之謎 中大學者有份解開
【Emily】熊貓主題列車行走南港島線機場快線
【Emily】熊貓主題列車行走南港島線機場快線
【Emily】袁國勇憶問可否資助研究禽流 「某官話唔使做，因啲雞已死晒」
【Emily】袁國勇憶問可否資助研究禽流 「某官話唔使做，因啲雞已死晒」
【Emily】話打鼓嶺被誤當一條村 議員盼發展後保留原名
【Emily】話打鼓嶺被誤當一條村 議員盼發展後保留原名