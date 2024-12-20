環境局資助氫電重型車試驗 最多1000萬元

資助車價差額七成

每半年檢視進度發燃料資助

據計劃申請指引，重型車輛包括巴士、中型及重型貨車、特別用途車輛等。每宗申請最多可測試兩部同類重型車，測試為期不多於兩年，其間需收集至少1年數據並每半年交報告。局方會資助每部氫能重型車與傳統車差價的七成、加氫設施費用最多資助500萬元、氫燃料成本每部車最多資助60萬元。整體每個項目資助上限1000萬元，其中政府會每半年檢視項目進度，達滿意程度才會每半年發放一次燃料資助。申請人另需聲明遵守國安法。

商用電車試驗明年4月截止

局方昨同時公布，明年4月1日起新能源運輸基金會停止接受電動商用車申請，目前基金下近140宗電動商用車試驗項目已完成，約90宗已開展或即將開展。局方形容，經基金試驗證明，電動商用車在本地大規模應用十分可行，盼日後集中資源試驗其他新技術。翻查資料，有別於的士、小巴及巴士有各自電動試驗資助計劃，貨車等重型車需經基金申請資助電動轉型，以往有數十輕型及中型貨車申請。

業界指缺加氫設施高層停車場

稱若無地「有錢都唔可行」

汽車交通運輸業總工會貨車分會主任蕭德雄表示，本港商用車充電設施少，業界試驗後認為推動電動貨車有困難，停基金資助或影響不大，惟即使政府現轉為資助業界試氫，他預計反應不會熱烈，因業界並非缺錢，而是缺地建可供大量重型車停泊的加氫設施及高層停車場，政府無土地配合，「有錢都唔可行」。