雪人擺設藏Ｋ仔 海關掃聖誕供應 機場檢毒值1.6億

行動期間，關員在機場入境大堂偵破15宗航空旅客販毒案件，共拘捕15名旅客及檢獲112公斤毒品，涉市值約4400萬元，有案件涉及毛公仔藏可卡因、行李箱夾層藏氯胺酮。海關表示，上述15宗涉航空旅客的販毒案，過半數涉及大麻，毒販安排年輕男女喬裝正常旅客結伴同行，並攜同大型行李箱偷運毒品到港。

空運貨物走私毒品方面，關員在各空運貨站及空郵中心檢獲261公斤懷疑毒品，估計市值約1億元，包括涉及雪人石頭擺設藏氯胺酮、汽車安全座椅藏搖頭丸等。

寄共享辦公室中轉

大麻冰毒速遞新西蘭

海關上月初與海外執法機構交換情報，於香港機場及市內截獲美國寄港速遞貨物，檢獲19公斤冰毒，市值約1000萬元。海關另外發現，有跨國犯罪集團將毒品寄到香港共享辦公室作中轉站，再利用速遞服務轉寄新西蘭。關員調查後，於兩個集運貨倉檢獲價值530萬元大麻和液態冰毒等，拘捕一名50歲男子涉收取貨件。整個行動中，海關檢獲大麻約100公斤，比去年同期上升六成；檢獲冰毒涉43公斤，比去年同期有4倍增長。

就打擊新興毒品太空油，海關機場科人員近一個半月內偵破11宗相關案件，檢獲約18公斤由印度寄抵本港的依托咪酯，能製成5.4萬個太空油煙彈，市值1900萬元，海關經調查拘捕5名收件人。