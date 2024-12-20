雪人擺設藏Ｋ仔 海關掃聖誕供應 機場檢毒值1.6億

【明報專訊】因應聖誕假期前本地毒品需求趨升，香港海關上月至本月中在香港國際機場重點打擊利用空運貨物和旅客走私毒品。行動中海關共偵破83宗案件，檢獲約373公斤懷疑毒品，估計市值超過1.6億元，拘捕22人。海關相信行動已成功堵截來自北美、泰國的大麻、來自歐洲的氯胺酮，以及來自北美的冰毒流入市面。
行動期間，關員在機場入境大堂偵破15宗航空旅客販毒案件，共拘捕15名旅客及檢獲112公斤毒品，涉市值約4400萬元，有案件涉及毛公仔藏可卡因、行李箱夾層藏氯胺酮。海關表示，上述15宗涉航空旅客的販毒案，過半數涉及大麻，毒販安排年輕男女喬裝正常旅客結伴同行，並攜同大型行李箱偷運毒品到港。
空運貨物走私毒品方面，關員在各空運貨站及空郵中心檢獲261公斤懷疑毒品，估計市值約1億元，包括涉及雪人石頭擺設藏氯胺酮、汽車安全座椅藏搖頭丸等。
寄共享辦公室中轉
大麻冰毒速遞新西蘭
海關上月初與海外執法機構交換情報，於香港機場及市內截獲美國寄港速遞貨物，檢獲19公斤冰毒，市值約1000萬元。海關另外發現，有跨國犯罪集團將毒品寄到香港共享辦公室作中轉站，再利用速遞服務轉寄新西蘭。關員調查後，於兩個集運貨倉檢獲價值530萬元大麻和液態冰毒等，拘捕一名50歲男子涉收取貨件。整個行動中，海關檢獲大麻約100公斤，比去年同期上升六成；檢獲冰毒涉43公斤，比去年同期有4倍增長。
就打擊新興毒品太空油，海關機場科人員近一個半月內偵破11宗相關案件，檢獲約18公斤由印度寄抵本港的依托咪酯，能製成5.4萬個太空油煙彈，市值1900萬元，海關經調查拘捕5名收件人。