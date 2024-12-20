啟德主場館下月首辦演唱會 1.8萬觀眾 續有兩場大型演練 各數萬公務員

門券經贊助機構等分發

今次慈善演唱會亦是啟德主場館首次舉行演出活動，由匯豐贊助，支持機構為演出業協會，扣除成本後全數撥捐香港公益金，推動本地青年事務發展。門券將經贊助機構、受惠機構、合作單位及支持單位分發；輪椅使用者贈券明年1月8日開始於快達票網站接受登記，先到先得，贈完即止，細則及安排明年1月6日起於快達票網站公布。

啟德體育園項目總監莊澤基稱，主場館舉行慈善演唱會是測試活動之一，具雙重意義，一方面為本地演出業提供機會，開始了解主場館的場地設施，以規劃未來音樂會；同時亦讓本地青年在國際級場館內欣賞精彩表演，啟發他們追求夢想，培育新生力量實現對青年發展的願景。

業界：場館產經濟漣漪效應

演出業協會主席許冰心表示，啟德主場館的啟用為本地、內地及海外的演出活動提供一個大型理想場地，不單有助香港演出創意產業的發展，更能產生經濟漣漪效應，令不同行業受惠，以及為青年創造就業及投身演出創意產業的機會。

楊何蓓茵昨在facebook說，啟德體育園明年會承辦多項全運會賽事，確保能順用啟用是政府未來數月的重要責任。她提到，明年初啟德主場館將舉行不同規模和形式的演練，其中於明年舉行的兩場大型演練，將模擬主場館於傍晚舉行大型活動以及晚上散場的情境，屆時會繼續邀請地區人士參與。

楊何：超前部署演練人手

確保對公務影響最低

楊何蓓茵預料，每場大型演練均需要派出數萬名公務員參與，由於演練所涉人數相當多，當局已特別提前於昨日通知所有政策局和部門，為派公務員參與演練作超前部署，妥善安排人手調配和及早通知需要參與的公務員，以確保對公共服務的影響減至最少。