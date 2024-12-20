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港聞

港聞二

習寄語澳「更積極」對接灣區建設 籲港澳互鑑

【明報專訊】國家主席習近平周三（18日）起一連3日到訪澳門，昨午在當地會見香港特首李家超，提到港澳兩地要「互學互鑑，加強交流合作」，開創更光明前景；晚上出席澳門特區政府歡迎晚宴並發表演說，稱澳門「完全有條件有能力飛得更高、走得更遠」，提出3個期許，包括要銳意進取，「富不可自滿，安不可忘危」。

今日是習近平訪問澳門最後一日。昨晚出席晚宴者包括澳門特首賀一誠、候任特首岑浩輝，兩名前特首兼全國政協副主席何厚鏵及崔世安等，李家超亦有在場。習在晚宴後出席澳門回歸25周年文藝晚會。

習出席晚宴前與多人會面，包括澳門行政、立法、司法機構負責人、社會各界代表等。新華社引述習近平會見李家超時提到，國家對香港「很高期待」，希望特首與特區政府穩健施政，拼經濟、謀發展。

冀澳愛國旗幟下更開放

「富不可自滿，安不可忘危」

習在晚宴演說表示，事隔5年再到澳門「這塊美麗的土地」，提出3個期許，首先要「登高望遠」，「更積極主動」對接大灣區建設等國家發展戰略，並在國際舞台有更大作為；第二冀澳門「海納百川」，要在愛國愛澳旗幟下更「開放包容、團結聚力」，廣納天下英才；第三是寄語澳門銳意進取，「富不可自滿，安不可忘危」，展現更大魄力，勇於變革、敢於創新。

回顧澳門發展，習形容過去5年是澳門歷史上「很不平凡的5年」，面對世界百年變局加速演進、世紀疫情嚴峻考驗，而賀一誠與第五屆特區政府「在中央政府及祖國內地大力支持下」，團結帶領澳門迎難而上。

讚博彩有序發展

他又點名部分行業，讚揚澳門在經濟適度多元發展「取得新成效」，包括博彩業「依法健康有序發展」、世界旅遊休閒中心「內涵不斷豐富」、重點新興產業「生機蓬勃」等；同時提到橫琴粵澳深度合作區運行後，基建及規則機制水平提升，並與內地科技合作深化拓展。

訪問第二日，習先在早上考察澳門科技大學，聽取中藥質量研究國家重點實驗室、月球與行星科學國家重點實驗室介紹；之後考察橫琴粵澳深度合作區，與在區內居住和創業的澳門居民，以及參與合作區規劃、建設、管理、服務等代表交流。

澳門教育及青年發展局長龔志明昨向傳媒引述習近平表示，滿意和認同澳門高等教育發展；澳門科大校長李行偉則引述習，稱對方指出要重視澳門教育的多元發展。

相關字詞﹕李家超 崔世安 何厚鏵 岑浩輝 賀一誠 習近平 習近平訪澳

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