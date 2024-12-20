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港聞

港聞二

橫琴高薪平租吸港博士 居民嘆生活缺配套

【明報專訊】澳門回歸以來，經濟發展面臨土地不足及產業單一的挑戰，中央2021年設立「橫琴粵澳深度合作區」，冀促進澳門經濟適度多元。有本港畢業的內地生選擇到橫琴發展，稱當地薪酬待遇勝一籌，研究員薪金較本港高一至三成。澳門立法會議員林宇滔則指，橫琴生活配套不足，澳門政府欠政策配合，舉例居民欲搬入橫琴，報關程序卻繁複，倡當局着力增加人流再帶動商機。

截至今年9月，約有2萬名澳門居民在橫琴就業及生活居住，其中就業人口約5100（見表）。橫琴推出多項措施吸引人才，包括為具博士專業者提供生活補貼，又成立多個創業基地，「橫琴澳門青年創業谷」是其中之一。

35歲內地人姚先生在香港攻讀時裝及紡織博士，兩年前畢業後到橫琴發展，在「創業谷」一所研究院從事AI設計研究。他說儘管本港科研較優勝，但薪酬待遇是其首要考慮，稱本港博士後研究員薪酬約4.5萬港元，橫琴則可達5至6萬元人民幣；當地住宿環境亦更佳，他以1500元人民幣在人才公寓租住單位，「在香港不行的，1.5萬元也租不到」。本港正積極吸引人才，姚則考慮發展空間，認為時裝及紡織在港不算頂尖行業，謂不少同學也到內地發展。

商場「吉舖」多 人少巴士疏

儘管眾多支援政策推出，橫琴生活配套發展緩慢，本報記者前日（18日）下午到當地觀察，橫琴口岸附近人流及車流稀少，多個大型商場出現大量「吉舖」。從事人力資源的東莞人潘小姐5年前遷居橫琴，她說近年配套已改善，惟娛樂設施及交通仍不足，除了靠近澳門一帶較多商場，其餘地方普遍是空地，巴士動輒半小時一班。她稱橫琴消費水平較高，住宅租金高珠海兩三成，餐廳價格也較貴。

議員：報關複雜 礙澳民搬屋

林宇滔批評，澳門政府沒合適政策方便兩地來往，如貨物報關程序複雜，實際上無物流公司會協助搬屋到橫琴，居民倘置業只能「螞蟻搬家」。他又說，准入橫琴的「單牌車」不准申請「澳車北上」，大批車主為方便赴內地，放棄「單牌車」資格。林建議先增加橫琴人流，如規定「澳車北上」須經橫琴口岸，自然帶動商機。

澳門大學工商管理學院副教授李振國認為，橫琴現况難言繁盛，即使當局有不少支援，面對內地及外圍經濟環境不確定等因素，企業亦難拓展業務。橫琴目前約有6500間澳資企業，但當地經濟收益計入內地GDP，李倡兩地長遠建立產業鏈，如橫琴作為新產業的生產基地，澳門則發展研發、服務中心等，讓橫琴發展幫助澳門。

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