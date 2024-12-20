兩代議員指澳氛圍改變　林宇滔盼政府包容多元意見

自澳門回歸，民主派在立法會一直是少數，最高峰時33席中佔4席，2021年換屆選舉多名傳統民主派遭DQ，回歸後首次絕迹議會。上屆選舉退下火線的區錦新回望，2014年澳門「反離保運動」拉倒離保法案，是社運最高峰時刻，惟2019年本港反修例運動後，澳門修訂國安法、警方多次禁止遊行集會等，成為澳門政治轉捩點。2021年DQ事件在他眼中更是「團滅」傳統民主派，連具分量的獨立工會也被「打殘」。

區：社福改善 官民無強烈對立

有別香港，區錦新稱澳門自2009年就23條立法至今從未動用，也沒有如港獨般的敏感議題，政治上較香港寬鬆。「澳門有很大空間，不會觸及紅線的。」他解釋，受惠博彩業收入大增，澳門過去25年社會福利改善，市民與政府本來無強烈對立；加上澳門人際關係密切，有壓力不會發聲，令公民社會同樣一片死寂。「（澳門）環境細小、搵食空間小，有時會有很多憂慮，未必需要很高壓，已經可以令你收手。」

林：辯論動議「數十次全否決」

議會再沒民主派，區錦新稱立法會在建制派主導下，本身無甚制衡力量，「不存在剩下多少的問題」。他說昔日民主派會提出較尖銳的問題，現在議會氣氛更和諧。「很多市民覺得有民主派的存在，可以幫他們發聲，可能無用但起碼發了聲。他們現在覺得沒有人幫他們發聲。」對於個別被視為較開明的議員，區稱倘說他們完全沒發揮制衡作用並不公道，但認為他們批評政府時會避忌，也甚少點出政制問題。

非牟利團體「傳新澳門協會」副會長、曾任議員助理的林宇滔2021年首度進入立法會，被視為較開明的議員。他承認立法會監察功能削弱，連建設性批評也減少。自2020年，議員就公共政策提出辯論動議，涵蓋民生議題如網約車、興建永久火葬場，無一獲得通過討論。「以前很自由的，建制派、民主派也有提，只不過最近幾十次全都否決……也不是說支持或反對，拿出來辯論都不做，我覺得公眾自然對我們失望。」

「不公開表達，政府拿不到真意見」

林宇滔認為澳門社會近年出現「泛國安化」現象，傳媒採訪空間收窄，民間有不滿卻不會發聲。「我私下聽到很多界別的反映和投訴，但從來不會在公眾、傳媒層面發布或報道……現在（澳門人）什麼都不想公開表達，政府便拿不到真正意見。 」

去年澳門政府擬於黑沙水庫興建觀音像，近萬市民聯署後撤回，林宇滔稱這反映民間由下而上的行動，仍能煞停惹起民怨的政策，但最理想是不應待輿論反彈才改變，冀政府更主動聽取民意，澳門人亦要加強公民意識。

新任特首岑浩輝今日就職，林宇滔希望新班子改變對待民意的態度，有胸襟包容民主派在內的多元意見，期盼政府主動回應民意時，議會隨之更積極反映民情。他強調澳門與內地交流頻繁、雙方互信，「澳門有哪個傳媒是反國家？根本就沒有。是否連正常監督社會的聲音，都要處處擔心和限制？」

區錦新對未來則不存厚望，料傳統民主派參政空間不再，「現在這環境，不收緊已經OK，很難期望放寬」。對於回歸前後出生的澳門人，對當地政治社會取態之別，區說後者是澳門黃金時期的得益者，不會抱持強烈政治立場，「反而更加多的是守成，希望澳門維持經濟發展、繼續繁榮」。

明報記者