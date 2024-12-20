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AlipayHK下月納交通補貼 可自動入帳覆蓋遜八達通

【明報專訊】運輸署昨宣布，AlipayHK（支付寶香港）1月1日起將納入公共交通費用補貼計劃，市民日後使用AlipayHK搭公共交通工具，費用會計入補貼，與現時八達通一樣，每月用AlipayHK付交通費超過400元的部分可獲三分之一補貼，但經八達通及AlipayHK支付的交通費不能合併計算。與八達通現時需拍卡或按鍵領取補貼不同，AlipayHK設自動領取功能，啟動後補貼會每月自動入帳。不過AlipayHK涵蓋的公共交通工具及票種較八達通少。

不涵機鐵輕鐵紅巴

市民日後以AlipayHK「乘車碼」或港鐵手機程式MTR Mobile「車票二維碼」支付港鐵（不包括機場快線、輕鐵及港鐵巴士）、專營巴士、電車、11條指定渡輪航線及175條指定綠色小巴的費用，將會計入交通補貼。與八達通相比，AlipayHK覆蓋較小，八達通另覆蓋機場快線、輕鐵、港鐵巴士、紅色小巴、街渡、員工巴士及邨巴，且涵蓋所有綠色小巴及較多渡輪，以及各營辦商推出的月票、日票。據悉，AlipayHK未涵蓋的交通工具主要因其暫未支援二維碼付款。

津貼額發放期同八達通

AlipayHK領取補貼的每月門檻、津貼額及發放日期與八達通一樣，即每月交通費逾400元的部分可獲三分之一補貼，翌月16日發放，領取限期同為3個月，補貼逾期前手機程式會發通知提醒。不過，AlipayHK有自動領取功能，啟動後津貼每月自動到帳，現時使用實體或手機八達通領取津貼則需在指定站點（港鐵站、711及OK便利店、惠康等）拍卡或在手機程式手動領取。

AlipayHK行政總裁李詠詩稱，AlipayHK現時有逾420萬活躍用戶，很榮幸技術獲政府肯定及認可，標誌着本港智慧城市及數碼出行發展更進一步。AlipayHK連結渣打與AlipayHK聯營的A Point Card搭公共交通工具，亦可賺取20倍A Point，A Point可當現金使用或換取禮券。

相關字詞﹕運輸署 八達通 公共交通費用補貼計劃

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