署方歸因公司開關皆升 商會料結業較有關

廢料產量減 逾90%重用

環保署公布香港固體廢物監察報告最新統計，去年建築廢物整體產生量為平均每日45,560公噸，較前年減約4300公噸（9%），並重用當中逾90%；送往堆填區的建築廢物則較2022年多300噸，升約7.3%。翻查當局的建築廢物管理策略，混雜的建築廢物如含有按重量計不多於50%的惰性建築廢物，可運往3個策略性堆填區棄置。

環保署表示，送往堆填區的建築廢物增加，相信是因去年本地公司終止業務、開展新業務數目均較前年增加，產生更多裝修或拆卸小型工程有關的建築廢物。

根據公司註冊處資料，去年註冊成立公司總數及公司解散總數分別約13.2萬及約9.4萬間，均高於前年的約10.4萬及約8.8萬間，分別按年上升約27%及約7%。

難覓人頂手 結業唯有拆

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，上述情况與商舖結業有較大關係，稱移民潮加北上消費熱潮，本地消費力受創，結業舖增加，部分以往較旺地區如旺角、銅鑼灣現時有不少吉舖。他續稱，大部分租約均要求商家離場時還原場地，保守估計拆卸費用最少二三十萬元，除非商家覓得人頂手才能節省這筆費用，惟目前市况不理想，找人頂手並非易事，很多商家決定結業後也只能將舖位還原。