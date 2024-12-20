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署方歸因公司開關皆升 商會料結業較有關

【明報專訊】環保署最新統計數字顯示，去年送往堆填區的建築廢物不減反加，每日約4428公噸，較前年增加約7.3%，當局相信與去年本地公司終止業務及開展新業務數目增加而更多裝修拆卸工程有關。有中小企商會稱，上述情况與結業關係較大，租約大多要求商家離場時還原場地，以往商戶若覓得人頂手或可不做拆卸，但目前市况不易找人頂手，很多商家結業時「焗住還原」。

廢料產量減 逾90%重用

環保署公布香港固體廢物監察報告最新統計，去年建築廢物整體產生量為平均每日45,560公噸，較前年減約4300公噸（9%），並重用當中逾90%；送往堆填區的建築廢物則較2022年多300噸，升約7.3%。翻查當局的建築廢物管理策略，混雜的建築廢物如含有按重量計不多於50%的惰性建築廢物，可運往3個策略性堆填區棄置。

環保署表示，送往堆填區的建築廢物增加，相信是因去年本地公司終止業務、開展新業務數目均較前年增加，產生更多裝修或拆卸小型工程有關的建築廢物。

根據公司註冊處資料，去年註冊成立公司總數及公司解散總數分別約13.2萬及約9.4萬間，均高於前年的約10.4萬及約8.8萬間，分別按年上升約27%及約7%。

難覓人頂手 結業唯有拆

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，上述情况與商舖結業有較大關係，稱移民潮加北上消費熱潮，本地消費力受創，結業舖增加，部分以往較旺地區如旺角、銅鑼灣現時有不少吉舖。他續稱，大部分租約均要求商家離場時還原場地，保守估計拆卸費用最少二三十萬元，除非商家覓得人頂手才能節省這筆費用，惟目前市况不理想，找人頂手並非易事，很多商家決定結業後也只能將舖位還原。

相關字詞﹕裝修工程 商舖 劉達邦 公司註冊 建築廢料 結業 固體廢物 中小企 環保署

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