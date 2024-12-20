家居廢物減建材增 堆填總量續升 環團：難言關否減廢意識增 應改革審計驗政策成效

環保署最新統計數字稱，去年棄置於堆填區的固體廢物總量達576萬公噸（日均15,783公噸），略高於前年的574萬公噸（日均15,725公噸）約0.4%。按主要廢物分類劃分，都市固體廢物棄置量連續兩年下跌，去年總量397萬公噸（日均10,884公噸），較前年減少2.2%。都市固體廢物人均棄置量每日1.44公斤，亦低於前年的1.51公斤。

家居廢物減1% 建材增7.3%

都市固體廢物包括家居廢物及工商業廢物，其中以家居廢物為主，去年棄置總量246萬公噸（日均6731公噸），較前只減少1%。各類堆填區廢物如廚餘、廢紙及廢膠等整體均下跌，但建築廢物日均棄置量則較前年多300公噸，升幅約7.3%。

至於都市固體廢物回收率，去年為33%，略高於前年的32%，總回收量增加逾5.5萬公噸至197萬公噸。回收於本地循環再造的都市固體廢物有約45萬公噸，較前年的約42萬公噸增加8.4%。

環團：經濟下行廢物會減

難言棄置微跌原因

綠領行動總幹事何漢威認為，最新統計數字反映香港垃圾問題仍嚴峻。他解釋，當經濟下行而經濟活動減少，廢物也隨之減少，都市固體廢物棄置量雖連跌兩年但跌幅輕微，難言是因經濟下行抑或市民減廢意識提高。何續稱，政府近年推動減廢政策難言及格，特別是擱置垃圾徵費，若政府不再推動徵費，未來廢物量只會有增無減。

稱「綠在」效益差 促推徵費

綠色和平項目主任譚穎琳亦表示，觀乎其他地區實施垃圾徵費後廢物棄置量可減達四成，促請當局檢視如何再落實垃圾徵費，並加快推動其他減廢政策。她續稱，本港去年廢物回收率僅升1%，相比當局近年投放大量資源，成效不明顯。她說，「綠在區區」營運合約總值逾億元，但據立法會文件，連同「綠在區區」在內的社區回收網絡，去年收集5.2萬公噸回收物，佔該年廢物總量不足1%。

譚認為，報告數據未能反映個別減廢政策成效，例如禁膠餐具政策，報告僅有膠餐具棄置量，無其他即棄物料餐具棄置量，難檢視政策是否有效，建議當局改革報告審計方式及制訂指標，甚或考慮就各項減廢政策做研究，以掌握成效並及早改善。

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