官：白宮亦僅邀部分傳媒 黎：可跟總統對話 料關安全

據辯方展示的資料，2020年9月25日《蘋果》在Twitter稱，警方早前收緊傳媒採訪安排，只容許「國際認可」媒體和政府新聞處註冊傳媒採訪警方活動，之後黎在Twitter分享該帖文，形容香港距離獨裁的中共和「警察社會」又近一步。

黎智英供稱，上述帖文由「徒弟」李兆富撰寫，之後法官杜麗冰問及，黎是否知悉白宮記者會只會邀請部分傳媒採訪？黎說知道。杜官再問，那麼白宮的採訪安排，會否令黎覺得美國是警察社會？黎稱不會，因白宮記者會讓傳媒代表直接跟總統對話，相信白宮出於安全考慮設限。

忘為何稱蔡惠民「邪惡」 致歉用詞激

同月29日，黎智英發帖分享另一則《蘋果》報道，形容天主教香港教區榮休主教陳日君樞機前往梵蒂岡「與邪惡鬥爭」。黎確認當時形容神父蔡惠民「邪惡」，但不記得為何如此形容對方，只知當時很多人反對蔡成為主教。黎承認「邪惡」一詞過激，就此致歉。

另一方面，同月27日，黎智英在專欄談及同年8月警方搜查壹傳媒大樓一事，稱事件「旨在殺雞儆猴，震懾所有傳媒」。黎供稱，警方搜查壹傳媒後「所有傳媒震驚到窒息，無人再敢寫東西」，故形容事件「震懾所有傳媒」。

杜官指出，警方搜查壹傳媒後黎仍繼續撰寫文章，並獲《蘋果》發表，「《蘋果》顯然沒有震驚到窒息」、「並非所有媒體都感到​​震驚」。黎重申目睹傳媒感到震驚，惟最終改稱「幾乎所有（傳媒都感到震驚），這麼說吧」。黎同時補充，警方搜查壹傳媒後《蘋果》擔心會停運，「這不是言論自由」。

（黎智英案）