黎：中共昔明世界 經濟有奇蹟 帖文提葉劉轉移資產 指「中共幫兇」一後果是制裁

當日節目中，黎稱歐洲國家會意識到若不與美國看齊，他們作為小國將難獨力應對中國，又稱中國若實現民主化，看不到中共仍能掌權。黎供稱中國的體制建基於控制自由，一旦人民獲得自由，國家卻缺乏民主制度支撐，是不能以民主治國；他並非主張歐洲國家與美國結盟對抗中國，只解釋為何歐洲需團結起來成為中國認可的力量。

珍珠港喻疫情 指「危險的覺醒」

節目中黎又以二戰「珍珠港事件」為喻，稱新冠疫情改變了人們想法。黎於庭上解釋，珍珠港事件比喻「危險的覺醒」，當時日軍的作為喚醒美國人，疫情向世界證明了若中國不改變，能影響西方人的生活。

辯方問黎為何將中國改變與習近平下台扣連，黎稱中國人會屈從於習，但國際社會自有看法。法官李運騰和杜麗冰均問到，黎是否指中國嘗試讓其他國家恭順？黎否認，澄清他的意思是中國在貿易和其他事物上對待世界的方式如對待中國人民一樣。杜官以貿易為例，他國理應覺得有好處才會與中國合作，黎重申國際社會有些很重要的「潛規則」，但他無法定義。

同日，黎智英在Twitter分享葉劉淑儀撤走美國資產的報道，稱「當美國和其他自由世界國家結盟並實施制裁，中共的幫兇無處可逃、他們的資產無處可藏，他們迫害香港人的惡行必將招致後果」。黎供稱不肯定帖文是否自己撰寫，而文中「中共的幫兇」應為向中共磕頭的人。杜官關注，帖文是否指中共幫兇承受的其中一種後果是制裁？黎同意。法官李素蘭追問下，黎接納除制裁以外，帖文沒提及其他中共幫兇將承受的後果。黎並否認帖文提倡制裁，因帖文以「當（when）」一詞開首，僅談及假設情况。

辯方另圍繞9月24日Live Chat節目提問，黎稱若中國制裁台灣，對台灣來說是很大的障礙，但美國制裁亦令中國科技上必須依賴台灣。黎並說不認為台灣地位的提升會就此停止，甚至認為「日本有可能修改憲法，重新武裝軍隊，並將（美國）駐日本軍隊轉移到台灣」。

提日或將美軍轉台 稱非主張只猜後續

辯方問黎是否提倡美國繼續科技制裁中國和提升台灣地位？黎否認，稱只是解釋情况，而台灣地位的提升在新聞中亦有報道。辯方再問，黎是否主張美國在台灣駐兵？黎同樣否認，強調僅講述情况可能導引的發展。法庭今日起休庭，明年1月6日續審。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）