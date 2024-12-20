反恐案 次被告手機曾洽購化學品

警員溫文鏡供稱，從李嘉濱的OnePlus手機發現裝有微信和Telegram等程式，溫拍攝783張照片為證，及後交予網罪科擷取手機資料。庭上顯示，手機的機主加入「烘焙同好會0.3」、「將軍澳追思會」、「九十二籤」和「黑警死全家」等Telegram群組。

曾問同黨「直衝菲律賓要幾耐？」

根據Telegram對話，機主疑和同案多名被告發送信息。被指是張家俊的帳號向機主稱，正聯絡「金主」商討能否提供金錢。另外，機主曾問「直衝菲律賓要幾耐？」疑為何卓為的帳號回答只能去公海，要找外面的船接駁。機主再問「去到咩位置？」何回應「蒲台島以南公海位置」。

此外，涉事手機機主的微信名稱為Ben，曾與多間內地原材料供應商發信息（見表）。機主以製作「還原劑」為由，向供應商查詢購入鎂粉、鋁粉、碳纖板和氧化鐵粉等，其間機主傳送大角嘴宏創方的地址，並附上李嘉濱的名字，有內地公司稱呼機主為「李總」。從對話可見，機主向一間公司訂購30公斤Fe粉、10公斤Al粉和1公斤鎂粉，涉款1500元，雙方曾發送支付寶二維碼和寄件單據。

手機有炸彈草圖 硝酸鉀照片

庭上所見，手機被搜出「thermite bomb」（鋁熱彈）和「pipe bomb」（喉管式炸彈）的草圖，寫有「錫紙碎要pack實」、「打開直至引火要1至2分鐘」和「把喉管擰實」等字眼。此外，手機搜出硝酸鉀的照片，溫文鏡供稱曾在宏創方單位搜出硝酸鉀。

警從CCTV步姿認出次被告

控方指稱，2020年1月27日多名被告曾引爆放在明愛醫院廁所的炸彈，李嘉濱疑在場放置炸彈。溫文鏡作供時透露，他花費逾7個月時間翻看李的閉路電視片段，能認出李的髮型、眼眉和步姿。庭上播放明愛醫院當日的閉路電視片段，溫稱片中人是李，因李走路時雙手搖擺，「好似一個丞相嗰種感覺」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】