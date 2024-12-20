明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐案 次被告手機曾洽購化學品

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，昨在高院第20天審訊。根據警方檢取的手機對話，次被告李嘉濱涉用微信聯絡內地化學物料公司，商討將鎂粉和鋁粉運送來港。內地公司起初表示「沒有備案這邊不能銷售」，李提議「一點一點運」，雙方終確認訂單。此外，警員供稱從明愛醫院的閉路電視片段認出李嘉濱，因李走路時雙手搖擺，形容感覺似「丞相」。

警員溫文鏡供稱，從李嘉濱的OnePlus手機發現裝有微信和Telegram等程式，溫拍攝783張照片為證，及後交予網罪科擷取手機資料。庭上顯示，手機的機主加入「烘焙同好會0.3」、「將軍澳追思會」、「九十二籤」和「黑警死全家」等Telegram群組。

曾問同黨「直衝菲律賓要幾耐？」

根據Telegram對話，機主疑和同案多名被告發送信息。被指是張家俊的帳號向機主稱，正聯絡「金主」商討能否提供金錢。另外，機主曾問「直衝菲律賓要幾耐？」疑為何卓為的帳號回答只能去公海，要找外面的船接駁。機主再問「去到咩位置？」何回應「蒲台島以南公海位置」。

此外，涉事手機機主的微信名稱為Ben，曾與多間內地原材料供應商發信息（見表）。機主以製作「還原劑」為由，向供應商查詢購入鎂粉、鋁粉、碳纖板和氧化鐵粉等，其間機主傳送大角嘴宏創方的地址，並附上李嘉濱的名字，有內地公司稱呼機主為「李總」。從對話可見，機主向一間公司訂購30公斤Fe粉、10公斤Al粉和1公斤鎂粉，涉款1500元，雙方曾發送支付寶二維碼和寄件單據。

手機有炸彈草圖 硝酸鉀照片

庭上所見，手機被搜出「thermite bomb」（鋁熱彈）和「pipe bomb」（喉管式炸彈）的草圖，寫有「錫紙碎要pack實」、「打開直至引火要1至2分鐘」和「把喉管擰實」等字眼。此外，手機搜出硝酸鉀的照片，溫文鏡供稱曾在宏創方單位搜出硝酸鉀。

警從CCTV步姿認出次被告

控方指稱，2020年1月27日多名被告曾引爆放在明愛醫院廁所的炸彈，李嘉濱疑在場放置炸彈。溫文鏡作供時透露，他花費逾7個月時間翻看李的閉路電視片段，能認出李的髮型、眼眉和步姿。庭上播放明愛醫院當日的閉路電視片段，溫稱片中人是李，因李走路時雙手搖擺，「好似一個丞相嗰種感覺」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕92籤爆炸品案 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

上 / 下一篇新聞

家居廢物減建材增 堆填總量續升 環團：難言關否減廢意識增 應改革審計驗政策成效
家居廢物減建材增 堆填總量續升 環團：難言關否減廢意識增 應改革審計驗政策成效
署方歸因公司開關皆升 商會料結業較有關
署方歸因公司開關皆升 商會料結業較有關
AlipayHK下月納交通補貼 可自動入帳覆蓋遜八達通
AlipayHK下月納交通補貼 可自動入帳覆蓋遜八達通
習寄語澳「更積極」對接灣區建設 籲港澳互鑑
習寄語澳「更積極」對接灣區建設 籲港澳互鑑
橫琴高薪平租吸港博士 居民嘆生活缺配套
橫琴高薪平租吸港博士 居民嘆生活缺配套
兩代議員指澳氛圍改變　林宇滔盼政府包容多元意見
兩代議員指澳氛圍改變　林宇滔盼政府包容多元意見
服務財務人事薪酬 醫局「全身檢查」 改革委員會擴職權 范鴻齡：檢討未必翻天覆地
服務財務人事薪酬 醫局「全身檢查」 改革委員會擴職權 范鴻齡：檢討未必翻天覆地
事故公布分3階段 公眾交代排最後「非怕鬧」
事故公布分3階段 公眾交代排最後「非怕鬧」
啟德主場館下月首辦演唱會 1.8萬觀眾 續有兩場大型演練 各數萬公務員
啟德主場館下月首辦演唱會 1.8萬觀眾 續有兩場大型演練 各數萬公務員
雪人擺設藏Ｋ仔 海關掃聖誕供應 機場檢毒值1.6億
雪人擺設藏Ｋ仔 海關掃聖誕供應 機場檢毒值1.6億
中大研新法查代謝脂肪肝 非入侵早期診斷
中大研新法查代謝脂肪肝 非入侵早期診斷
環境局資助氫電重型車試驗 最多1000萬元
環境局資助氫電重型車試驗 最多1000萬元
「恐龍會客室」今開 近距觀專家清修化石
「恐龍會客室」今開 近距觀專家清修化石
議員議案被指空泛 梁君彥：提出有其道理
議員議案被指空泛 梁君彥：提出有其道理
議員應否減薪助解財赤？ 「最重要搞好經濟」
議員應否減薪助解財赤？ 「最重要搞好經濟」
百人被拖300萬 40人消防局地盤追薪
百人被拖300萬 40人消防局地盤追薪
中聯辦副主任何靖免職 上月最後露面
中聯辦副主任何靖免職 上月最後露面
黎：中共昔明世界 經濟有奇蹟 帖文提葉劉轉移資產 指「中共幫兇」一後果是制裁
黎：中共昔明世界 經濟有奇蹟 帖文提葉劉轉移資產 指「中共幫兇」一後果是制裁
官：白宮亦僅邀部分傳媒 黎：可跟總統對話 料關安全
官：白宮亦僅邀部分傳媒 黎：可跟總統對話 料關安全
潮行GBA：小眾博物 珍品大觀
潮行GBA：小眾博物 珍品大觀
灣區手記：真的調味料 ／文：尚東美
灣區手記：真的調味料 ／文：尚東美
【Emily】段崇智點名多謝茂波校友 臨別感言讚常關注中大發展出席活動
【Emily】段崇智點名多謝茂波校友 臨別感言讚常關注中大發展出席活動
【Emily】醫局明年推「你的名字」 鼓勵醫護先自我介紹
【Emily】醫局明年推「你的名字」 鼓勵醫護先自我介紹
【Emily】翼龍尾翼少郁之謎 中大學者有份解開
【Emily】翼龍尾翼少郁之謎 中大學者有份解開
【Emily】熊貓主題列車行走南港島線機場快線
【Emily】熊貓主題列車行走南港島線機場快線
【Emily】袁國勇憶問可否資助研究禽流 「某官話唔使做，因啲雞已死晒」
【Emily】袁國勇憶問可否資助研究禽流 「某官話唔使做，因啲雞已死晒」
【Emily】話打鼓嶺被誤當一條村 議員盼發展後保留原名
【Emily】話打鼓嶺被誤當一條村 議員盼發展後保留原名