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港聞二

「恐龍會客室」今開 近距觀專家清修化石

【明報專訊】政府近月在赤洲發掘約30塊含恐龍骨骼化石的岩石，香港文物探知館今日起將開放「恐龍會客室」，安排中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（下稱古脊椎所）專家及工作人員即場清修恐龍化石，公眾可免費入場，近距離觀看清修過程。文物保育專員蔣志豪昨稱，政府斥資300萬元興建「恐龍會客室」，盼吸引遊客來港觀賞，「至於恐龍經濟，某程度上也要看市場反應」。

專家「清修區」工作 公眾「展示區」賞石

位於文物探知館庭院的「恐龍會客室」，長10米、高4.3米，外形似方盒。室內分成「清修區」及「展示區」兩部分，中間隔着三塊大玻璃窗。在「清修區」，古脊椎所專家及工作人員會利用氣動筆、槌子和鑿子等工具，清除包裹化石的岩石。而在「展示區」，公眾則可隔着玻璃窗觀看清修過程，並觀賞從赤洲出土的恐龍化石及在本港發現的其他動植物化石。

蔣志豪表示，「恐龍會客室」建築費達300萬元，室內環境嚴格遵照專家意見定制，符合溫度、濕度和照明亮度的要求。他續稱，清修化石時會產生粉塵和石屑，亦會出現一定聲響，故設計上完全分隔「清修區」及「展示區」，確保粉塵不會外泄。

文物辦研偕灣區辦展 推旅遊產品

被問出土恐龍化石對本港經濟發展的影響，蔣志豪稱，推展恐龍經濟非文物保育專員辦事處的強項，而發展恐龍經濟亦需視乎市場反應，辦事處將會考慮與大灣區的恐龍研究機構和博物館合辦展覽，並與旅遊事務署探討推出合適的產品，吸引更多遊客來港。

清修料需9月 將培訓本地人員協助

政府10月下旬宣布在赤洲發現本港首塊恐龍骨骼化石，同時封閉赤洲逾月，最終發掘約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。蔣志豪稱，30塊岩石均在同一位置發掘出來，「至於它們是否屬於同一條恐龍，仍需經清修、科研後才能知悉」。他預計，清修過程需約9個月，但岩石分佈及狀况亦會影響進展，古脊椎所專家將為本地工作人員及學生提供初步培訓，增加清修人手。

此外，漁護署早前承認早於2013年已發現首塊化石，惟需聚焦其他迫切工作而未做科研鑑定。漁護署高級地質公園主任陳羽嵐表示，赤洲滿佈顏色相近的礫石、石頭，「沒有這樣（鑑定恐龍化石）的知識，一般人是認不出來的」，而人員在島上亦沒發現任何化石遭破壞的痕迹。

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