事故公布分3階段 公眾交代排最後「非怕鬧」

倘傳媒先收到消息 「勿說隱瞞」

醫管局正落實檢討建議，范鴻齡昨稱已實行新指引，將醫療事故公布分3階段，首先內部釐清事實，例如事發地點、涉及誰和原因，第二步向病人和家屬解釋，最後對外公布。他強調日後當傳媒在事故公布前收到消息，「請不要說我們同事有隱瞞」，因須嚴格執行指引。

以往醫管局公布事故前已先向家屬交代，被問指引是否只為避免局方免被責怪隱瞞，范稱過往試過未查清事實便公布事故令公眾混淆，亦試過「搶住公布」而家屬未知，認為對外公布「稍微慢少少」、遲一兩天而信息更準確，公眾會接受。至於應否訂立最遲公布時限，他稱每宗事故嚴重程度不一，承諾不會拖延。

根源分析委會擬納病人組織

醫管局將於調查事故的根源分析委員會加入獨立專家，正物色人選如病人組織並制訂名冊，另已邀請腎病權威雷兆輝率領專家小組檢視臨牀指引和醫療程序，目標簡化指引。

議員質疑無異現行做法

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣質疑新指引與現行做法無異，認為通知家屬和對外公布可同步，嚴重事故須即時交代簡單資訊，若表明未通知家屬而不能詳細交代，公眾會理解。她說以往出現傳染病個案因涉公眾安全，不能等通知家屬才公布，建議訂明在釐清事故基本資料後3至5天須公布。

香港病人政策連線主席林志釉對新指引感詫異，稱少有聽聞公布資料不齊遭批評，認為涉及病人安全的嚴重事故應盡快公布，憂局方會以家屬意願為由不公布。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌理解局方要釐清事實，無法一刀切界定公布死線，但認同嚴重事故須即時公布，以提醒其他醫療機構。