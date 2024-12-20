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服務財務人事薪酬 醫局「全身檢查」 改革委員會擴職權 范鴻齡：檢討未必翻天覆地

【明報專訊】公院近年事故頻生，醫管局早前檢討後提出31項改善建議，並成立管治及架構改革委員會（下稱改革委員會）落實，成員包括醫衛局副局長和常秘。醫管局主席范鴻齡昨稱改革委員會決定將職權擴至臨牀服務管理、財務、人事等，為局方「全身檢查」。范否認政府不滿早前檢討結果而要求擴大職權，認為管治檢討要全面、非「一忽一忽」，但不一定要「改到翻天覆地」。有議員質疑局方說法予人感覺無意改革，難推動進步。

政府今年6月責成醫管局檢討管理問題，醫管局10月向政府交報告，上月公布提出31項建議，並在醫管局大會下成立改革委員會落實。范鴻齡昨於醫管局大會後稱，改革委員會前日舉行首次會議，擬定職權範圍超越原本31項建議，新增涵蓋臨牀服務管理、財務管理、人事制度和薪酬制度等。

原31建議目標6月落實大部分

范稱改革委員會將全面檢討醫管局管治，例如檢視如何改善醫療流程和其他醫院做法，提升效率，以及檢視如何分配資源至最有效和最有好處的地方，改革委員會將於農曆新年後召開第二次會議。至於原有31項建議，他稱目標明年6月底前落實大部分，涉臨牀培訓、改變文化的建議則需長些時間。

被問改革委員會擴展職權是否因政府不滿早前檢討結果，范鴻齡稱委員會成員不止政府代表，有關決定經深思熟慮、「傾了很久」，認為管治檢討不能只看單一範疇，要全面檢視。他說政府若不滿結果，在局方提交報告後「有很多事情可以做」，不存在不滿意之說。

有份參與檢討的社協幹事彭鴻昌說，報告提出建議方向，由改革委員會決定落實方式及其他改善範疇是合理做法。但他認為改善建議不應有完成期限，未來需繼續推動和加深，甚至「內化」至局方未來發展計劃。

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣質疑，醫管局表明檢討不一定會有翻天覆地改變，讓人有感無意改革，強調改革是要求變、求變才能進步。她關注改革委員會檢視薪酬制度，期望將管理層和前線責任劃清，舉例若事故背後涉人手編制問題，「一個護士照顧10個病人和20個病人，出事風險都不同」，以凍薪或扣薪懲罰前線恐致反效果，加劇醫護流失。

高拔陞：併網非考慮財政

政府正檢視醫管局聯網重組的需要，包括研究合併港島東和港島西聯網。醫管局行政總裁高拔陞昨被問會否影響公營醫療體系資源配置甚至被減撥款，他稱聯網重組為在行政、管理和服務協調達至更好效益，非考慮財政。他舉例現時專科愈趨複雜，每個聯網一個專科20至30人團隊劃分數個亞專科，萬一有數人離職便不夠人手，需借調其他聯網，期望重整聯網能發揮更好協同效應，「一加一大於二」。

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