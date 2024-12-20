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港聞二

潮行GBA：小眾博物 珍品大觀

【明報專訊】大灣區除了有不少國家級、省級博物館，也藏着很多主題小眾獨特的小型博物館。例如廣州南沙區上月底新開的廣州市南華珠寶藝術博物館（新館），收藏來自25個國家地區的500多件珠寶礦物標本，還有首次原件展出的珠寶手工藝品「灣區同心」；番禺區的永華藝術館則以紅木家具為主題，展出復刻北京故宮的乾隆寶座，以及獲稱「中華第一櫃」的雲龍八寶頂箱櫃。

明報記者 陳子凌

南華珠寶藝術博物館（新館）

博物館位於廣州南華工貿技師學院（南沙校區），鄰近港科大（廣州），上月29日開幕，聚焦玉石、寶石、礦物、化石，以及相關文化歷史、工藝品。500多件珠寶礦物標本中，不乏稀有的祖母綠雕件、香花石、鐵隕石、珠寶玉器原石等。

除了珠寶礦物，博物館亦展出多款利用金鑲玉工藝製作的傳統工藝品，以及應用於新能源車的稀有金屬礦物原貌。此外亦有大量貌如五花腩的豬肉石（條帶方解石）、古代生物化石、半身高的和田玉等珍奇礦石。其鎮館之寶是由華南工貿技師學院設計，選用金、銀、水晶、紅寶石等材料，集合鑲嵌、花絲、鏨刻、精雕、琺瑯等多種技藝製成的作品「灣區同心」原件，以大灣區「9+2城市」的市花和標誌建築為圖案，寓意大灣區團結一心。

地址：廣州南沙區東湧鎮慶科西路16號

開放時間：周二至周日9:00至17:00（16:00停止入場）

門票：廣州市南華珠寶藝術博物館官方網站、同名微信公眾號預約，免費入場

交通：慶盛高鐵站或廣州地鐵4號線慶盛站，轉乘網約車或南14路、南22路巴士

永華藝術館

由番禺的紅木家具企業永華紅木自資興建經營，專門介紹國家級非遺「廣式硬木家具製作技藝」。藝術館外觀是傳統宮殿式的紅頂建築，內部採用傳統大宅及嶺南園林設計，以紅木文化為主題，展示紅木材料、製作工具工藝、中國家具文化等內容，展出上千件以海南黃花梨、小葉紫檀、大紅酸枝等名貴硬木製成的古典紅木家具。

館內有三大展品，其一是1:1復刻北京故宮的乾隆寶座；其二是龍椅左右的雲龍八寶頂箱櫃，為藝術館最大藏品，重3噸、長5.16米、寬1.26米、高4.96米，採用老撾大紅酸枝，耗材10噸，是罕有的大型紅木作品。第三件是俗稱「百步牀」的拔步牀，拔步牀盛行於明朝晚期江南一帶的富庶地區，是中國古代最大的一種牀。因其形制高大、結構複雜、造工精緻，亦稱「千工拔步牀」。

永華藝術館公眾號預約只對團體開放，但向門口保安查詢，登記簡單個人資料便可參觀。

地址：廣州番禺區石碁鎮市蓮路南浦村段3號

開放時間：每日10:00至16:30（16:00停止入場）

門票：免費入場

交通：廣州地鐵4號線石碁站A出口步行約300米

相關字詞﹕廣州 博物館 潮行GBA 大灣區

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