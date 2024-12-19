明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

反恐案庭上播片 有人廁所試爆冒濃煙

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，昨在高院第19天審訊。庭上播放Telegram群組「烘焙同好會0.3」的片段，顯示有人在廁所測試引爆炸藥，有濃煙從廁所冒出。另有人在群組說「周同學要磅」。警員供稱，次被告提供手機密碼解鎖後，警員從其手機搜出Telegram紀錄，而次被告同意供出資料。

案發時駐守有組織罪案及三合會調查科現隸屬國安處的警員溫文鏡，於2020年3月8日凌晨對次被告李嘉濱搜身。溫檢取李兩部手機、褲袋約200元現金及腰袋逾4萬元現金，其後將手機放入證物袋，但無正式封存。溫稱他親自保管手機，以待日後調查，故沒有調至飛行模式。溫提及，曾在李面前檢視手機，其中在iPhone手機搜出的Telegram（Tg）群組「烘焙同好會0.3」片段，正是錄影會面播放的片段。

同日晚上，溫文鏡將李嘉濱押往西營盤梅芳街寓所蒐證，溫在雪櫃下方發現一個袋，內有綑綁黑色膠紙、設電子火柴的長方形物體。溫通知爆炸品處理課人員到場，李在文件簽署確認檢取證物。

檢取被告手機翌日始封存證物袋

至翌日下午，溫文鏡稱在警署拍攝涉事手機的Tg信息，合共130張相片，其後將手機調至飛行模式，並正式封存入證物袋，交予網絡安全及科技罪案調查科同袍接手檢驗。法官問為何當日才打開飛行模式，溫稱這是將證物交予同袍處理的一般做法。

庭上展示Tg群組「烘焙同好會0.3」信息，涉事手機的機主表示「周同學要磅」，有人問「雞仔仲喺我屋企？」機主答「暫時仲係」。根據控方案情，被告涉計劃於悼念周梓樂的場合放置煙彈。

次被告另涉洗錢案被查

此外，案發時駐守毒品調查科財富調查組的警員彭偉基供稱於2020年4月23日，取用李嘉濱的OnePlus手機拍攝內容。法官關注，為何毒品調查科會接手本案，彭稱當時正調查一宗洗黑錢案，受查對像包括李嘉濱。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

上 / 下一篇新聞

暫200商店 體育園零售館試業 園方與食肆溝通 冀逢大賽開騷營業加時
暫200商店 體育園零售館試業 園方與食肆溝通 冀逢大賽開騷營業加時
花式跳繩「世一」開舖 1/3商店具「運動遊樂元素」
花式跳繩「世一」開舖 1/3商店具「運動遊樂元素」
演唱會料5500觀眾 港鐵不加班次
演唱會料5500觀眾 港鐵不加班次
習近平訪澳晤賀一誠 籲支持新特首 肯定現屆「迎難而上務實有為」 賀：撐新班子依法施政
習近平訪澳晤賀一誠 籲支持新特首 肯定現屆「迎難而上務實有為」 賀：撐新班子依法施政
市面保安加強 部分交通受影響
市面保安加強 部分交通受影響
推遙距聆訊 純法律問題上訴程序 擬禁被告出席
推遙距聆訊 純法律問題上訴程序 擬禁被告出席
初選案黃子悅等14人上訴
初選案黃子悅等14人上訴
何君堯控郭榮鏗林卓廷毛孟靜誹謗 官指雙方須研立會特權法觀點
何君堯控郭榮鏗林卓廷毛孟靜誹謗 官指雙方須研立會特權法觀點
被問拒資助舞台劇獎原因 藝發局：按程序審批
被問拒資助舞台劇獎原因 藝發局：按程序審批
連鎖零售集團賣假Marshall音響 涉訛稱水貨平售 兩董事兩分店負責人被捕
連鎖零售集團賣假Marshall音響 涉訛稱水貨平售 兩董事兩分店負責人被捕
曾指警不應單憑合理懷疑拘捕 黎智英自言無知
曾指警不應單憑合理懷疑拘捕 黎智英自言無知
同意曾倡藉「某力量」說服中共融西方價值
同意曾倡藉「某力量」說服中共融西方價值
稱「女兒入院」借款 男子騙倒21人
稱「女兒入院」借款 男子騙倒21人
3年捕殺 野豬減大半 管理策略料明年上半年完成檢討
3年捕殺 野豬減大半 管理策略料明年上半年完成檢討
非法入境祈福黨涉騙6人百萬
非法入境祈福黨涉騙6人百萬
高級督察涉編故事騙同袍借14萬
高級督察涉編故事騙同袍借14萬
今年首11月紅館220宗申檔期 拒批183宗 羅淑佩：體育活動優先
今年首11月紅館220宗申檔期 拒批183宗 羅淑佩：體育活動優先
浸大機場合辦「瞬間展航」全景展覽
浸大機場合辦「瞬間展航」全景展覽
禁建造業「先收後付」 條例通過 合約摒不公平條款 業界稱助解拖數
禁建造業「先收後付」 條例通過 合約摒不公平條款 業界稱助解拖數
暫准5200申請 涉3.8萬配額 優化輸勞兩月批逾千宗約萬人
暫准5200申請 涉3.8萬配額 優化輸勞兩月批逾千宗約萬人
海關破煙倉 檢38萬支私煙
海關破煙倉 檢38萬支私煙
「免予買起違法事感覺」 大罰款不可免拆僭建物
「免予買起違法事感覺」 大罰款不可免拆僭建物
美籍教師涉電梯偷拍 事主認無目睹影裙底
美籍教師涉電梯偷拍 事主認無目睹影裙底
邱美琪免監禁 債權人終極上訴駁回
邱美琪免監禁 債權人終極上訴駁回
表板電線短路 南昌街貨車「自焚」
表板電線短路 南昌街貨車「自焚」
活在灣區：聖誕節北上遊玩 留意商戶優惠慳更多
活在灣區：聖誕節北上遊玩 留意商戶優惠慳更多
【Emily】經濟最困擾 港人開心指數7年新低
【Emily】經濟最困擾 港人開心指數7年新低
【Emily】無人機×煙火×熊貓 下周六西九匯演
【Emily】無人機×煙火×熊貓 下周六西九匯演
【Emily】日本新總領事 獻出亞洲任職第一次
【Emily】日本新總領事 獻出亞洲任職第一次
【Emily】廉署又推短片 又致敬王家衛
【Emily】廉署又推短片 又致敬王家衛
【Emily】康文署泳灘 都搞「打卡位」
【Emily】康文署泳灘 都搞「打卡位」
【Emily】勞福局副秘調任廣播處長 繼續AO執掌
【Emily】勞福局副秘調任廣播處長 繼續AO執掌