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港聞

港聞二

暫准5200申請 涉3.8萬配額 優化輸勞兩月批逾千宗約萬人

【明報專訊】勞工顧問委員會昨開會討論補充勞工優化計劃，據悉自計劃去年9月推出，截至上月底接獲8800宗申請，5200宗已獲批，涉及3.8萬個外勞配額。與截至今年9月底數字比較，增逾千宗個案獲批，涉約萬個外勞配額。有勞顧會勞方委員稱已收到飲食及零售的工友反映求職有困難，有議員建議當局先檢視個別行業輸入外勞。

集中飲食零售保安等行業

據悉，截至今年11月底補充勞工優化計劃收到近8800宗申請，其中5200宗已獲批，涉及3.8萬外勞配額，主要集中飲食、零售、保安、清潔及食物製造行業。

稱工友求職難 勞方促增煞停機制

有不具名勞顧會委員透露，勞工處今年中改善流程、加快審批，勞顧會由以往每月審視一批外勞申請，變成每月審視兩批。該委員稱勞工處會如以往承諾，待優化計劃推行兩年時全面檢討。據悉會上談及勞工被剝削，處方稱會收集意見，再與內地商務部討論。

勞僱會勞方委員林偉江表示，已收到從事飲食及零售的工友反映求職有困難，也難與僱主議價，促當局檢視輸入勞工對本地員工就業及薪酬的影響，增設煞停機制。

勞福局長孫玉菡今年10月於立法會稱，計劃推出至今年9月底接獲7448宗申請，同期批出3886宗，涉及28,818個外勞配額。與最新數字比較，兩個月間計劃批出個案增逾千宗，涉約1萬個外勞配額。

議員倡檢視個別行業

勞工界立法會議員周小松認為，當局承諾在計劃推行兩年時檢討固然要做，但目前應先檢視個別行業情况。他建議已輸入大量勞工、失業率上升、職位空缺下降的行業如飲食及零售業可率先檢視，並實行措施包括更嚴格審批申請。

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