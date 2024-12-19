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港聞二

禁建造業「先收後付」 條例通過 合約摒不公平條款 業界稱助解拖數

【明報專訊】立法會昨三讀通過《建造業付款保障條例草案》，禁止將「先收款後付款」等不公平條款寫進合約，並設立審裁機制解決中期付款爭議。香港建造商會及香港工程師學會均歡迎立法會通過草案，認為新例有助排解因拖欠工程款項帶來的爭端，推動行業良性發展。

限法定時間內付款

《建造業付款保障條例草案》提出，禁止將「先收款後付款」等不公平付款條款寫進合約，並規定付款方須於法例指定時間內回應付款申索，另增設審裁機制解決中期付款爭議。

分包合約同受約束

條例適用於合約價值不少於500萬元的總承包建造工程合約、合約價值不少於50萬元為建造工作供應貨品或服務的總承包合約。如總合約涵蓋，不論金額多少，同一供應鏈的分包合約均受條例規管。

香港建造商會歡迎立法會通過草案，相信新例能建立有效機制，排解因拖欠工程款項帶來的爭端，協助承建商、分包商、顧問公司及供應商準時收款；又稱樂意與政府就推行法例及措施溝通，確保機制暢順實施。

香港工程師學會稱，拖欠付款問題一直困擾建造業界，有可能增加合約雙方的財政負擔，影響從業員生計，並對維持工程進度和質量造成壓力，歡迎立法會通過草案，推動行業良性發展。

經民聯地產及建造界議員龍漢標則表示，條例能保障建造業不同合約方如期收款，改善現金流，提升僱主支付工人薪金的能力，惟條例僅處理建造業內合約雙方的關係，工友權益仍依賴《僱傭條例》保障。龍稱，要確保工友「有汗出、有糧出」，政府仍要着力協助工友了解如何追討權益。

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