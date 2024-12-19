推遙距聆訊 純法律問題上訴程序 擬禁被告出席

律司會曾稱被告有權出席

被問及政策目標是否減少押送羈押人士往返法庭，司法機構副政務長任浩晨昨向本報解釋，修例的考慮之一是減省法庭程序及提高工作效率，英國法例也有類似安排，並非新事。他舉例，引入遙距聆訊後，當事人在刑事保釋程序中，基本上可不用出庭。他在法案委員會上說，荔枝角收押所及大欖懲教所會設房間給羈押人士出席遙距聆訊。

現行《刑事訴訟程序條例》及《終審法院條例》下，列明被告有權出席終院及上訴庭的上訴及上訴許可聆訊，除非法庭認為基於司法公正、公安或安全理由，則屬例外；而被告一般可選擇是否出席。當局建議修例，除非經法庭許可，否則被告無權出席上訴許可或僅涉法律問題提出的上訴。司法機構政務處給立法會的文件列明，相關上訴程序被告「親身或遙距」均免出席。

容海恩：可「寬鬆一點」讓被告選擇

法律界議員林新強說，處理法律問題的上訴都由律師處理法律觀點，毋須再討論證據或案中事實，認為基本上被告毋須出庭。他提醒，若被告無律師代表而選擇自辯則應有權出庭。新民黨議員容海恩則說，無論親身或視像，被告在上訴程序中出席是其權利，均應予保障。她認為草案可寫「寬鬆一點」，讓被告選擇是否出庭。

律師會2022年對修例無強烈反對，但認為要視乎被告意願，應容許視像出席上訴許可及純法律問題的聆訊，否則司法機構應解釋被告遙距聆訊無權出席的原因；大律師公會當時無觸及上訴程序修訂。律師會會長湯文龍昨回覆，轄下專責委員會正仔細研究及討論草案，適時發表意見。