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港聞

港聞二

市面保安加強 部分交通受影響

【明報專訊】因應國家主席習近平到訪，昨日澳門市面保安明顯加強，旅客經外港碼頭入境須接受額外安檢，亦有全副裝備的警察戒備。習近平訪澳期間，當地公共交通同受影響，其中輕軌部分路段暫停服務3天，有市民及旅客批評安排不便。市區部分電單車泊位被圍封，多部自動販賣機貼上停用告示，據了解是為免機身電子顯示屏顯示有風險的內容。

習近平的專機昨午約4時抵達，當局一度封閉澳門周邊航道，噴射飛航及金光飛航來往港澳航班暫停逾一小時。本港記者昨早經上環港澳碼頭乘船往澳門採訪，安檢程序增加，甫出境已須接受本港海關安檢，入境澳門後行李再經X光檢查。外港碼頭保安亦較平日嚴密，多名佩戴頭盔、手持盾牌的警察巡邏。

臨時知悉 市民遊客稱安排不善

澳門市區街道部分電單車泊位被圍封，各區多部自動販賣機貼上告示，稱因為「工作需要」停用至周日（22日），不過記者實測，在個別販賣機仍可購買飲品；部分巴士站顯示屏也停用。據了解，有販賣機供應商收到當局指示，需停用機身電子顯示屏，以免顯示內容出現風險。

習近平此行下榻位於西望洋山的新竹苑迎賓館，澳門警方昨封閉附近道路並架設路障，各個路口均有警員駐守，並禁止記者在場拍攝，記者須到山下的記者區採訪。

澳門輕軌則自昨日起，暫停鄰近西望洋山的媽閣站至運動場站服務3天，部分市民及旅客到媽閣站才發現停駛。澳門市民鄭先生說，政府早前宣布明日澳門回歸日可免費乘坐輕軌，想不到部分路段會暫停，認為安排不便。多名旅客顯得不知所措，有不諳中文的旅客需自行以應用程式翻譯告示，而來自廣州的陳小姐欲前往氹仔，謂旅客難以事先獲悉服務安排，「我覺得這個位置很隔涉，現在不知道怎辦」。

明報記者

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