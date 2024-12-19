習近平訪澳晤賀一誠 籲支持新特首 肯定現屆「迎難而上務實有為」 賀：撐新班子依法施政

留澳3天 會各界廣泛深入交流

習近平昨起一連3日在澳門出席回歸25周年活動，以及明天舉行的新一屆政府就職禮。澳門政府昨安排大批市民持花束於機場停機坪接機，現場有舞龍舞獅表演。專機抵澳後，澳門特首賀一誠伉儷上機迎接，習近平與夫人彭麗媛步出機艙，向在場者揮手，習先後與候任澳門特首岑浩輝、首任特首兼現任全國政協副主席何厚鏵等握手。

是次同行的中央官員包括中央辦公廳主任蔡奇、人大副委員長李鴻忠、中央軍委副主席何衛東、國務院副總理何立峰、全國政協副主席兼秘書長王東峰、港澳辦主任夏寶龍。規格與習近平兩年前來港時相若。

第三次訪澳 明出席新班子就職禮

今次是習近平第三次訪澳，他發言稱一直惦念澳門的發展及全體居民的福祉，形容澳門是祖國的「掌上明珠」，並代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民致以誠摯問候及良好祝願，又稱澳門特區25年來實踐一國兩制取得舉世公認的成功，並展現出勃勃生機及獨特魅力，國家發展日新月異、勢不可擋，而澳門發展厚積薄發、未來可期，是澳門居民的光榮及全國人民的驕傲。

他稱未來數天會在澳門走一走、看一看，與各界廣泛深入交流，共商澳門發展大計，看看澳門的新發展及新變化，並相信只要充分發揮一國兩制的優勢，敢於拼搏、勇於創新，澳門一定能創造更美好的明天。

習抵澳後在其下榻的新竹苑迎賓館會見即將卸任的賀一誠，同場包括蔡奇和夏寶龍。新華社報道，習近平對賀一誠表示，其擔任特首期間迎難而上、務實有為，「很不容易，也很有成績」，賀戰勝新冠疫情嚴重衝擊，努力推進經濟適度多元發展，各項事業取得新進展，鞏固發展繁榮穩定的良好局面，對他及其政府予充分肯定。