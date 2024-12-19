演唱會料5500觀眾 港鐵不加班次

ViuTV演唱會明日6時半開始，晚上10時前完結，持票觀眾下午4時半可入場。作為園區首場演唱會演練，體育專員蔡健斌昨稱，舞台裝置、綵排、散場、拆台等均屬測試項目，並提醒按主辦方要求，市民不可攜帶專業攝影器材及尺寸大於38×20×30厘米的支持牌入場。蔡重申有關要求與主辦方在亞博、紅館舉辦活動所設限制一致。

議員關注平日交通 倡渡輪減壓

另外，九龍中立法會議員楊永杰昨於立法會質詢當局會否安排渡輪及巴士，在平日晚上繁忙時間分散鐵路壓力。署理保安局長卓孝業回應稱，對使用渡輪疏散人群持開放態度，但需考慮步程距離，舉例較近的九龍城渡輪碼頭需15至20分鐘步程。他又稱園方正和跨境巴士公司商議，提供體育園周邊的跨境巴士服務。

楊永杰提到，明年舉行的Coldplay和周杰倫演場會部分場次於下午繁忙時段開始入場，平日此時屯馬線為每2.5分鐘一班，惟現時乘客已佔大量空間，擔心有觀眾未能上車。

副運輸及物流局長廖振新指出，現時啟德、宋皇臺一段鐵路下午繁忙時段的載客率少於50%，加上觀眾上車站不同，相信有能力處理。