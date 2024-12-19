花式跳繩「世一」開舖 1/3商店具「運動遊樂元素」

零售館內設多個運動遊樂場所，包括Epicland歷奇王國、Top Bowl保齡球中心等，另有逾30個國際運動品牌進駐。啟德體育園零售主管黃皓筠表示，零售館招攬不少運動學院並引入大量國際運動品牌，盼建成「全港運動、娛樂新地標」。

曾奪3屆世界跳繩錦標賽世界盃冠軍的文家駒與明師教育合作，租用5000呎舖位創立一站式教育平台「Gaintree Education House」，將提供功課輔導班、運動興趣班等。

文家駒表示，以往多租用工廈開辦花式跳繩課程，啟德租金當然較貴，惟位置毗鄰九龍城、土瓜灣等地，盼可吸引更多中產以至基層學生，「繼續將花式跳繩推廣出去，培育更多新進運動員，甚至是世界冠軍」。

青年創業賣貓屎咖啡

運動以外，零售館亦設多間特色商戶。印尼特產專營店「In-Mart」由兩名90後青年創立，售賣印尼獨有的貓屎咖啡，一瓶250毫升裝售65元，並有印尼直送的千層蛋糕、自製印式西餅及糕點，以及印尼榴槤等食品。