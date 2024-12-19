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暫200商店 體育園零售館試業 園方與食肆溝通 冀逢大賽開騷營業加時

【明報專訊】啟德體育園旗下的啟德零售館昨起試業，暫有超過200間商戶進駐，出租率約80%，包括約70間餐飲店。啟德體育園零售主管黃皓筠稱將與館內食肆溝通，爭取在大型比賽或演出當天「彈性調整」，預告部分商戶將配合體藝館周五舉行的首場演唱會，延長營業時間，「顧客睇騷之前或之後，也多個地方食買玩」。

居民樂見新商場 憂人潮管制致不便

啟德零售館涵蓋體育園內3幢建築物，昨午12時試業迎客，並以零售現金券招徠，吸引約百名市民在外等候「開張」一刻。啟德居民鄭先生表示，過往啟德較少民生基建，居民需到九龍城等鄰近社區「覓食」，樂見區內有新商場；不過他憂慮，體育園日後舉辦活動時的人潮管制措施將造成不便，舉例日前兩場演練期間封閉了住處附近路段，「行到一半才看到指示說封路，變相兜了一個圈才回到家」。

體育園明年首季揭幕，大型賽事表演或紛至沓來，其中室內場館「啟德體藝館」周五將舉辦首場演唱會「CHILL เก่ง Music Festival」。黃皓筠表示，零售館營業時間為朝十晚十，至於體育園舉辦大型賽事或表演的日子，則會與館內食肆溝通，延長營業至活動結束後。她說，部分商戶已表明支持周五演唱會之際延長營業時間。

黃皓筠稱，零售館位處體育園，能向觀眾提供多元選擇，「可以早點來消費、用膳，毋須等到活動很抆水（即將開始）時才出現」。她又說零售館坐落東九龍，相信會帶來「很固有基本的客流」，但沒回答客流目標及出租率未達百分百的原因。

出租率暫80% 叙福樓看好生意

叙福樓餐飲有限公司旗下4間品牌食肆亦進駐零售館，高級公關及市務經理黃慧霞表示，旗下餐廳將配合大型賽事或演出等延長營業，延長至何時則未有定案，但強調「在演唱會的前後，我們也希望可以支援到來參觀或者參與盛事的顧客」。黃又說，零售館毗鄰多個屋苑，相信平日已能吸引不少住戶，加上未來體育園將陸續舉辦比賽或演出，「生意會非常好，人流會非常多」。

零售館有不同品牌及商戶進駐，運動品牌包括DECATHLON、FILA；服飾品牌包括UNIQLO、GU；食肆包括「牛角J」、兩姊妹涼皮；運動遊樂場所包括Epicland歷奇王國、NAMCO等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕啟德零售館 啟德體育園

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