明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

邱美琪免監禁 債權人終極上訴駁回

【明報專訊】前亞洲電視董事局主席、已故商人邱德根女兒欠債近4000萬元，高院2020年向她頒令破產，她又因未按法庭命令披露財政資料，被判監一個月。邱美琪上訴得直，撤銷監禁令。債權人上訴至終院，終院昨駁回上訴，判辭指債權人未有就監禁令取得法院許可，聆案官無司法管轄權判監，維持撤銷邱的監禁令。

債權人為V Capital Limited，債務人為邱美琪。翻查資料，債權人2018年要求邱美琪須披露財政資料，惟她只透過事務律師交出部分文件，聆案官2021年裁定邱無履行披露責任，故意違反法庭命令，判囚一個月。

本案爭議聆案官是否有權根據《高等法院規則》第49B號命令第1B(1)(c)條命令將已破產的債務人判監。

判辭指出，按照法例的立法原意，第49B號命令為強制執行判定債項而設，由於債務人能部分或全部償還債項而免於或終止監禁，故監禁令實為協助債權人追回部分或全部債項的強制手段。因此，第49B號命令並非全然為對債務人無遵從文件披露令的懲罰。

此外，判辭認為若債務人同時破產，債權人能藉監禁令追債，干擾破產程序，有損公平分配債務人資產予債權人的過程；故債權人必須先向法院取得許可，才能展開監禁令的申請法律程序。

【案件編號：FACV 5/24】

相關字詞﹕監禁令 終審法院 邱美琪 破產

上 / 下一篇新聞

暫200商店 體育園零售館試業 園方與食肆溝通 冀逢大賽開騷營業加時
暫200商店 體育園零售館試業 園方與食肆溝通 冀逢大賽開騷營業加時
花式跳繩「世一」開舖 1/3商店具「運動遊樂元素」
花式跳繩「世一」開舖 1/3商店具「運動遊樂元素」
演唱會料5500觀眾 港鐵不加班次
演唱會料5500觀眾 港鐵不加班次
習近平訪澳晤賀一誠 籲支持新特首 肯定現屆「迎難而上務實有為」 賀：撐新班子依法施政
習近平訪澳晤賀一誠 籲支持新特首 肯定現屆「迎難而上務實有為」 賀：撐新班子依法施政
市面保安加強 部分交通受影響
市面保安加強 部分交通受影響
推遙距聆訊 純法律問題上訴程序 擬禁被告出席
推遙距聆訊 純法律問題上訴程序 擬禁被告出席
初選案黃子悅等14人上訴
初選案黃子悅等14人上訴
何君堯控郭榮鏗林卓廷毛孟靜誹謗 官指雙方須研立會特權法觀點
何君堯控郭榮鏗林卓廷毛孟靜誹謗 官指雙方須研立會特權法觀點
被問拒資助舞台劇獎原因 藝發局：按程序審批
被問拒資助舞台劇獎原因 藝發局：按程序審批
連鎖零售集團賣假Marshall音響 涉訛稱水貨平售 兩董事兩分店負責人被捕
連鎖零售集團賣假Marshall音響 涉訛稱水貨平售 兩董事兩分店負責人被捕
曾指警不應單憑合理懷疑拘捕 黎智英自言無知
曾指警不應單憑合理懷疑拘捕 黎智英自言無知
同意曾倡藉「某力量」說服中共融西方價值
同意曾倡藉「某力量」說服中共融西方價值
稱「女兒入院」借款 男子騙倒21人
稱「女兒入院」借款 男子騙倒21人
3年捕殺 野豬減大半 管理策略料明年上半年完成檢討
3年捕殺 野豬減大半 管理策略料明年上半年完成檢討
非法入境祈福黨涉騙6人百萬
非法入境祈福黨涉騙6人百萬
高級督察涉編故事騙同袍借14萬
高級督察涉編故事騙同袍借14萬
今年首11月紅館220宗申檔期 拒批183宗 羅淑佩：體育活動優先
今年首11月紅館220宗申檔期 拒批183宗 羅淑佩：體育活動優先
浸大機場合辦「瞬間展航」全景展覽
浸大機場合辦「瞬間展航」全景展覽
禁建造業「先收後付」 條例通過 合約摒不公平條款 業界稱助解拖數
禁建造業「先收後付」 條例通過 合約摒不公平條款 業界稱助解拖數
暫准5200申請 涉3.8萬配額 優化輸勞兩月批逾千宗約萬人
暫准5200申請 涉3.8萬配額 優化輸勞兩月批逾千宗約萬人
反恐案庭上播片 有人廁所試爆冒濃煙
反恐案庭上播片 有人廁所試爆冒濃煙
海關破煙倉 檢38萬支私煙
海關破煙倉 檢38萬支私煙
「免予買起違法事感覺」 大罰款不可免拆僭建物
「免予買起違法事感覺」 大罰款不可免拆僭建物
美籍教師涉電梯偷拍 事主認無目睹影裙底
美籍教師涉電梯偷拍 事主認無目睹影裙底
表板電線短路 南昌街貨車「自焚」
表板電線短路 南昌街貨車「自焚」
活在灣區：聖誕節北上遊玩 留意商戶優惠慳更多
活在灣區：聖誕節北上遊玩 留意商戶優惠慳更多
【Emily】經濟最困擾 港人開心指數7年新低
【Emily】經濟最困擾 港人開心指數7年新低
【Emily】無人機×煙火×熊貓 下周六西九匯演
【Emily】無人機×煙火×熊貓 下周六西九匯演
【Emily】日本新總領事 獻出亞洲任職第一次
【Emily】日本新總領事 獻出亞洲任職第一次
【Emily】廉署又推短片 又致敬王家衛
【Emily】廉署又推短片 又致敬王家衛
【Emily】康文署泳灘 都搞「打卡位」
【Emily】康文署泳灘 都搞「打卡位」
【Emily】勞福局副秘調任廣播處長 繼續AO執掌
【Emily】勞福局副秘調任廣播處長 繼續AO執掌