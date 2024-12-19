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港聞

港聞二

美籍教師涉電梯偷拍 事主認無目睹影裙底

【明報專訊】美籍教師3年前涉於港鐵銅鑼灣站內偷拍女子的裙和腳，其手機內疑有其他女子裙底照。案件昨於東區裁判法院開審，他原本被控8項「作出有違公德的行為」罪，控方撤銷其中7罪，被告就餘下一罪受審。事主X供稱，案發時她在扶手電梯上使用手機，後方突然傳出途人的喝止聲，X回首看見一名外籍漢手持一部iPhone，機背鏡頭對住她的大腿。

靠途人指喊揭發 事隔多年憂認不出被告

被告Thornton Jerry Leroy 50歲，報稱教師，他否認於2021年8月24日在港鐵銅鑼灣站扶手電梯上拍攝事主X的裙和腳。控辯雙方承認事實指被告被捕後在警誡下沒有回應。至今年7月，他在香港國際機場被截停及再被捕。控方透露，被撤控的控罪關於被告手機內檢取的照片。

控方傳召X作供。X現年30歲，案發當晚7時許，她下班後坐地鐵前往銅鑼灣。X搭扶手電梯期間，突然聽到身後有人大叫「Ｗhat are you doing（你在做什麼）」，X回首看見一名外籍漢在她身後下一級電梯、手持一部iPhone，機背鏡頭對住她的大腿。

X表示，一名男途人向她說「小姐，佢影你裙底」，並捉住該外籍漢的手。其後X與該外籍漢對質，對方否認偷拍，X堅持要檢查對方手機。該外籍漢起初不願意，後來才開啟手機的圖庫，隔空讓X觀察，X看到圖庫內有幾張裙底照，遂報警處理。X記得該外籍漢是光頭及戴眼鏡，但由於案發於多年前，故現在恐怕已認不出被告。X在盤問下同意，她沒有看見該外籍漢偷拍她裙底，便聽從男途人的說法，但強調該外籍漢被揭發後嘗試逃走不果。

【案件編號：ESCC 1757/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 作出有違公德的行為 偷拍裙底 教師

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