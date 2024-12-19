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港聞

港聞二

「免予買起違法事感覺」 大罰款不可免拆僭建物

【明報專訊】發展局建議修訂《建築物條例》，提高不遵辦樓宇檢驗及修葺命令、嚴重僭建物不遵辦清拆令等刑罰。有立法會議員昨向局方提問可否以繳交大額罰款，容許沒安全風險、不影響外觀，而業主又願定期檢查安全的非嚴重僭建物避過清拆；發展局長甯漢豪表明不建議這樣做，強調不想給下一代覺得用錢可「買起」違法的事。

立法會發展事務委員會昨討論修改《建築物條例》，選委會界別議員洪雯提問，稱近期有市民建議一些沒安全風險、外觀上看不到的非嚴重僭建物，而業主願定期檢查，並願繳交超過補地價的大額罰款，可否換取該僭建物繼續存在。甯漢豪表示，政府亦聽到有聲音建議以繳納罰款換取容許僭建的做法，但她稱「不建議這樣做，亦不想行這條路，主要有兩個原因，第一不想給下一代覺得用錢去買起一些違法的事情；第二即使有人檢查過，如僭建一個地庫或天台多了一層，有人能憑肉眼檢查說安全，但不要忘記龐大的僭建物，新建時沒有入則」。

甯又稱，今次修例的指導原則是「軟硬兼施」，既會支援業主遵辦法定命令，亦要落實有阻嚇力的懲處制度，對於較高風險的僭建物要從嚴打擊；與市民日常生活相關、風險較低的僭建物，會適度放寬。

新界村屋重啟申報 甯漢豪：暫緩執法非合法化

會後洪雯在社交媒體發文稱完全認同局長回答「不想下一代覺得可以用錢買起違法的事」，自己提問的目的是讓局方有機會回應市民的建議。

政府今次提出修改《建築物條例》，同時希望重啟12年前屬一次過申報的「新界豁免管制屋宇僭建物申報計劃」，已申報僭建物不會即時取締。甯漢豪強調重啟計劃是因當年有部分村民錯過申報，強調不是要讓僭建物合法化，只是暫緩執法。她相信至少過了2030年後再檢視，屆時會有充足時間通知，當局稍後會落村簡介。

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