今年首11月紅館220宗申檔期 拒批183宗 羅淑佩：體育活動優先

羅淑佩解釋，紅館是重要體育場地，故舉辦大型體育活動的申請會獲優先考慮，而由於場地使用需求殷切，如有多於一個團體申請同一檔期，康文署會考慮活動的性質、重要、吸引力、演出者的叫座力、申請人以往的訂租紀錄等。

據當局數據，紅館於2023年接獲225宗訂場申請，約84%（190宗）遭拒，全年舉行24項活動，涉及106場。今年截至11月底，紅館接獲220宗申請，83%（183宗）不獲批，餘下37宗獲批；同期已舉行23個大型藝術演出、體育活動和演唱會，涉及109場。羅淑佩稱，紅館於2022年至今年11月30日期間使用率均100%。

2022年至上月底使用率100%

議員上周考察稱「人影都無」

對於當局如何與各大場館合作和協調，以吸納盛事和演藝活動落戶，羅淑佩稱旅發局盛事拓展專組積極與各方持份者，包括大型演出和演唱會主辦單位溝通，並提供多元化支持，而啟德體育園有限公司已透過不同渠道，向超過200多個本地及海外團體展示體育園設施多用途的優勢，深信體育園將廣受大型活動主辦單位歡迎。

何敬康上周六考察紅館後發文稱當日「人影都無隻」，質疑當局寧願丟空場地都不出租，其後與羅淑佩「隔空交鋒」。