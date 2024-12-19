3年捕殺 野豬減大半 管理策略料明年上半年完成檢討

議員稱收多地區滋擾求助

立法會議員陳月明昨表示，上月打鼓嶺野豬傷人事件後，陸續收到新界多名地區人士關注野豬滋擾的求助，指北區有野豬闖入農田，造成農民經濟損失，關注政府管控野豬措施。

黃淑嫻回覆引述漁護署數字，稱本港野豬由2022年約1830隻減至2023年約1360隻，今年則減少至約900隻。野豬滋擾黑點最新數目為15個，較前年42個減少約64%。今年有7宗野豬傷人案，較前年減少約80%。

今年人道處理633 南區最多

地區方面，今年首11個月漁護署於南區殺最多野豬，共96隻，其次為屯門區涉80隻。過去3年，漁護署平均每年33人管理野豬，平均年度開支約2100萬元。

共殺1442 剩900

漁護署2021年11月起會在市區捕捉及人道處理對公眾構成滋擾及潛在危險的野豬。漁護署昨回覆本報稱採取新措施後，2021年處理28隻野豬，2022年292隻，2023年增至489隻。若計及今年截至11月數字，即措施推行以來1442隻野豬被殺。

針對野豬出沒農田及鄉村造成滋擾和破壞，今年截至本月10日，漁護署安排101次捕捉行動，殺224隻野豬。署方亦正全面檢視現行野豬管理策略及相關措施，預計明年上半年完成檢討，包括針對野豬對農田及鄉郊的滋擾管理對策。