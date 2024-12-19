同意曾倡藉「某力量」說服中共融西方價值

否認籲美藉台灣晶片針對內地

據辯方所示資料，2020年9月3日播出的Live Chat嘉賓為美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt），黎智英在該集表示，台灣晶片製造技術是美國政府的戰略武器、「某程度上是針對中國的槓桿手段」。辯方關注黎是否鼓吹美國以台灣晶片技術作為針對中國的槓桿？黎反問：「我如何提倡已發生的事？」法官李運騰追問黎是否提倡美國繼續以晶片技術作為槓桿？黎否認。

同年9月10日黎主持另一集Live Chat，嘉賓為「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers），當中黎稱「國際的聲音是我們的救贖」。黎昨解釋，中國關注外界言論，故國際社會為港發聲，可「拯救我們免遭壓迫」。辯方問，中國政府會聆聽外界聲音嗎？黎回應說「我想有時會」。

同年9月17日黎在Live Chat跟嘉賓、美國新聞工作者羅賽特（Claudia Rosett）對談，當中黎提到，中共對待香港的方式反映若國際社會不開始迫使（coerce）中國改變、讓中國融入自由世界價值觀，「世界也將面對同樣命運」。黎又指「世界只有一種秩序，那就是西方文明產生的秩序」。

法官杜麗冰關注，是否要透過「某些力量」說服中共融入西方價值；黎同意。法官李運騰問，若中國不遵從西方制定的規則，是否就不應獲准「玩遊戲」？黎稱：「我沒有說西方世界不應該允許他們（中國）玩遊戲。」