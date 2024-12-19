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港聞

港聞二

連鎖零售集團賣假Marshall音響 涉訛稱水貨平售 兩董事兩分店負責人被捕

【明報專訊】一個連鎖零售集團涉嫌售賣冒牌Marshall喇叭及無線耳機，海關突擊搜查該集團8間分店及一個工廈儲存倉，檢獲一批冒牌物品，市值約140萬元，拘捕4人，涉嫌違反《商品說明條例》。

海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文昨稱，早前接獲市民舉報指本地一個連鎖零售集團疑售冒牌喇叭及無線耳機；經調查及商標持有人協助，海關前日突擊搜查集團位於港九新界8間分店及九龍一工廈儲存倉，檢獲共1300件冒牌物品，估計市值約140萬元。行動中拘捕4男，年齡介乎44至54歲，包括兩名董事及兩名分店負責人。本報記者昨日瀏覽懷疑涉事網頁，所有Marshall產品已下架。

仿真度高 售價正貨四至七成

周凱文表示，檢獲冒牌貨售價介乎700至3200元，約為正貨價格的四至七成。涉案商戶向顧客銷售時訛稱產品是由外地輸入的平行進口貨（水貨），以低價招徠，企圖冒充水貨欺騙消費者。冒牌喇叭及無線耳機抄襲正貨的設計及外觀註冊商標，仿真度高，不易分辨真偽，如細心留意會辨別到輕微分別：正貨包裝盒圖像清晰，色彩鮮明，冒牌貨喇叭正面的金色商標、邊緣切割及表面處理較粗糙，質素不及正貨。

消委今年接13同類投訴

消委會回覆查詢指出，2022年至本年11月共接獲9宗涉及喇叭懷疑假貨的個案，涉及無線耳機懷疑假貨的投訴則有39宗，合共48宗，今年佔13宗，涉款約1.1萬元。絕大多數個案投訴人是經網店、二手平台或社交媒體訂購貨品，部分投訴人收貨後發現質素不佳、包裝及外觀與正貨不同，又或貨品與條碼不符等，懷疑是假貨。消委會提醒，消費者應光顧信譽良好的商店並保存收據，以免購入假貨。

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