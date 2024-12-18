【Emily】紅館寧丟空唔出租？ 何敬康羅淑佩隔空交鋒

羅：場外靜悄悄 場內如火如茶

事源上周六（14日）Adrian到紅館考察後話當日「人影都無隻」，並引述多名歌手反映紅館檔期非常難攞，甚至經常否決被認為「唔賣座」歌手嘅申請。至於紅館農曆新年熱門檔期無演出，佢質疑寧願丟空場地都唔出租。羅淑佩周一（16日）晚出帖不點名隔空回應，話有時大家見到紅館外「看似靜悄悄」，但其實場內工人搭台、歌星踩台、全人類「full dress rehearsal」得如火如荼。

不過Adrian似乎「未收貨」，自上周六起最少連發5帖，包括噚晚引述紅館數據，截至上月有115個活動，質疑連同拆台搭台兼綵排，係咪算得上用好社會資源「值得思索」；而截至今年10月有163個申請未獲接納，對於紅館審批準則，佢話要留待「有關方面」進一步說明。

霍啟剛就上載紅館嘅租用日期表，舉例有歌手舉辦20場演唱會，中間安排休息及舞台技術調整，前後佔用一個月。佢擔心若強行加快流轉犧牲舞台安全，又相信啟德體育園開幕後，紅館檔期會鬆動啲。