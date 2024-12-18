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港聞二

監警20項服務質素建議 新增處理精神病患敏感度

【明報專訊】監警會昨日公布2023/24年度的工作報告，向警隊提出20項服務質素改善建議，較去年度多一項，包括提高前線警員辨識「精神上無行為能力人士」的敏感度和加深警員保障市民個人私隱意識（見表）。被問到前者是否和今年9月北角警員開槍擊斃患思覺失調的男疑犯一事有關，監警會秘書長梅達明澄請建議和事件「無任何關係」，報告是在事發前撰寫；監警會主席王沛詩稱，案件交由死因庭審訊，為確保司法公平，監警會不評論事件。

挪用報案人通訊交朋友 警員革職

監警會自2009年成為獨立法定機構，至今向警方提出逾240項改善建議，今年有20項。梅提出案例，顯示警方未有遵守指引，為「精神上無行為能力人士」安排「合適成人」陪同會面，又曾接獲指控稱警員對報案人使用過度武力。梅達明認為案例反映前線警員對「精神上無行為能力人士」的敏感度不足，建議加強以保障相關人士的權益和需求。

梅又說過往有案例一名男警私下挪用女報案人的個人資料包括電話號碼，在報案當晚及翌日向女方發出4個WhatsApp信息，要求和女方做朋友；梅達明指有關做法嚴重違反警隊守則，事件被揭發後該男警已革職。梅稱監警會對這類投訴「不會留手」。

相關字詞﹕北角開槍 王沛詩 精神上無行為能力人士 監警會

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