警冀3年內裝逾6000天眼 現有612組CCTV 暫不收音只作刑事執法

須匯報投訴按年升4% 監警：因社會全面復蘇

監警會昨日和警方舉行聯席會議，投訴警察課今年首11個月共接獲1660宗須匯報投訴，較去年同期的1599宗上升3.8%，涉及2171宗指控，其中疏忽職守佔逾一半，有1140項；第二多為行為不當或沒有禮貌，有884項，佔總數約41%（見表）。對於投訴上升，監警會主席王沛詩歸因「社會全面復蘇」。

警方在會上簡報於罪案黑點安裝閉路電視安排。警方行動部高級警司梁銘亮稱，現時全港已安裝612組閉路電視，包括燈柱、政府建築物和公共交通樞紐，預計明年底完成首階段安裝2000組閉路電視的目標，並於2027年底目標完成安裝7000組閉路電視。梁稱將按實際情况，近2027年底前公布下一階段計劃。

監警會副主席吳永嘉關注閉路電視能否收音，梁銘亮稱閉路電視現階段不會收音，但系統支援收音功能，將參考外國經驗和實際需要再研究是否用該功能。另一副主席易志明追問閉路電視設於公共場所卻不收音的原因，警方監管處長呂錦豪解釋，未必每個場景均能收音，舉例倘閉路電視鄰近小販，難收到50米外有關事故的聲音。監警會委員陳正欣關注衝紅燈、抄牌等不涉刑事的交通事故，警方會否用閉路電視執法；梁銘亮稱，外國雖有類似例子，而香港使用科技作交通執法亦非新事，但暫時未有計劃用閉路電視作不涉刑事的交通執法工作。

CCTV錄像將加密存放政府雲端

會上多名委員關注私隱，梁銘亮重申已委託第三方獨立顧問機構做安全認證，錄像資料亦會加密。呂錦豪補充，閉路電視的運作與現時警員的隨身攝錄機一樣，遵守同一套既定守則，並已考慮外國經驗、刑偵經驗、成本、律政司及私隱專員公署意見等，制定保存期限，有信心個人資料不會外泄。