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反恐第二案 辯方質疑植入「踩線」片段 警：不確定

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第18天審訊。次被告被指行動前一晚乘車到將軍澳「踩線」，控方傳召檢取行車記錄儀片段的警員作供，警員供稱無干擾證物。辯方庭上質疑，記錄儀拍下的片段由2017年突然跳到2020年，質疑涉案「踩線」片段被植入。負責擷取片段的網罪科警員承認，不確定植入片段的可能。

次被告李嘉濱被指和男子鄒家揚2020年3月7日駕車前往將軍澳，呈堂「車cam」片段拍到兩把男聲在車上對話，談及加螺絲、中子彈和清場字眼。第34名監視警員昨日供稱，當晚在旺角截停一架私家車，以製造炸彈罪拘捕司機鄒家揚，將鄒的車匙交予接手的警員9158。

警員9158供稱，他接過鄒家揚的車匙後，拔掉車上行車記錄儀的電源，以防拍下新片段覆蓋舊片，盡力保存證據。其後接手的警員劉俊髜供稱，涉事私家車3月8日凌晨駛回旺角警署，他從凌晨1時至早上7時看守車輛，其間無干擾證物；不久，他偕同警員陳顯俊拆除行車記錄儀，兩人一同前往灣仔警察總部。

車cam片日期2017年跳到2020年

案發時駐守網罪科、現隸屬國安處的警員王俊然3月8日接收行車記錄儀。王稱從行車記錄儀的記憶卡擷取兩張照片和44條影片。辯方關注，部分「車cam」片段標示日期為2017年4月10日，緊接就是2020年3月7日影片，會否因為後者本身不存在，而是被「植入」記憶卡；王回答「唔可以確定」。

辯方追問是否有植入片段的可能，王俊然強調證物由他接手後不曾受干擾，「之前點樣我就講唔到，因為唔係我處理」。另外，網罪科警員洪子安供稱，曾以軟件Cellebrite擷取李嘉濱的兩部手機，其間無干擾手機數據和資料。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】

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