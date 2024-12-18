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港聞二

大律師會下月換屆 副主席毛樂禮料接掌

【明報專訊】大律師公會下月換屆，已擔任主席近3年的資深大律師杜淦堃按規定將卸任，據了解，公會副主席、資深大律師毛樂禮料接任主席一職。

晤京官 杜淦堃：中央撐法院獨立

正在北京訪問的公會分別獲人大法工委主任沈春耀及港澳辦室務會成員向斌接見。杜淦堃會後稱，會面期間反映《基本法》23條本地立法後香港情况，中央官員明確向公會稱「非常支持香港法院的獨立運作」。據悉，中央部門肯定大律師公會幫助國家培養法治人才工作，相信新一屆執委會繼續方向。

毛樂禮擔任3屆公會副主席，其間時任主席包括林定國、戴啟思及杜淦堃，經歷公會與北京關係起伏。毛在2000年執業，2016年成為資深大律師，是少有母語為英文、廣東話及法語的大律師，同時也是英國一大律師事務所的海外成員。

與杜淦堃一樣，毛樂禮均擅長民事法及仲裁，兩人均現任高等法院原訟庭特委法官。大律師公會去年為事隔5年後恢復訪京5日，今次一連3日訪京，前日拜會商務部條約法律司，預計今日拜訪司法部及全國律協。14人訪京團包括杜淦堃、毛樂禮、副名譽秘書王永愷、執委會成員黃佩琪和何淑瑛，以及曾任副刑事檢控專員的許紹鼎等。

杜淦堃昨在北京拜訪港澳辦及人大法工委後說，會面反映了香港社會及法律界關注的議題，並強調反映不同聲音的重要。他補充，會上也提及國際法律人才對香港的重要。

有提初選案？ 杜：閉門晤港澳辦

被問及會面有否提及初選案，杜說與港澳辦會面是閉門，也不宜評論正在審理或可能上訴的案件，但強調討論全面，「相當坦誠地分享了香港各方面情况，絕對不會報喜不報憂」。

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