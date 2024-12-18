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港聞二

港大研AI 義工隊為九東銀髮睇牙

【明報專訊】良好口腔健康可避免嚴重牙病，港大牙醫學院利用其研發的人工智能及行動醫療技術「GUM AI」，與地區組織合作推出「AI牙科檢查服務進社區計劃」，在九龍東為長者做口腔健康檢測並提供專業建議，為期3個月。港大牙醫學院期望培養長者保持良好口腔健康習慣，如有需要會轉介長者至非政府組織或牙科診所治療，亦不排除將計劃擴展至其他地區。

港大牙醫學院與工聯會、中國太平保險和青馬獅子會等合作，早前已為90名義工展開培訓，義工將與學院學生組隊，未來3個月到藍田興田邨、匯景花園業委會會所、工聯會康齡服務社翠屏中心和秀茂坪社區會堂，又或直接上門，以GUM AI檢查長者口腔牙齦，每場為60至80名長者檢查。

即場給建議 可轉介求醫

義工將透過平板電腦拍攝市民口腔，GUM AI花數秒便可自動分析牙齒及牙齦狀况，並以顏色區分口腔不同位置的情况，紅色代表不理想、黃色代表要注意、綠色代表狀况良好，方便義工團隊為長者提供建議。

港大牙醫學院臨牀助理教授林宇恒稱，團隊期望每一兩星期為參加者檢查，若發現長者牙齒狀况不理想，會先鼓勵改善刷牙方式等，情况未見改善則會轉介長者求醫。

港大牙醫學院院長金力堅說，牙周病不止影響口腔健康，已有文獻證實可引致糖尿病等其他疾病，利用人工智能可方便市民及早發現牙齒問題，避免演變成牙患。

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