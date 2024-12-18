東院插錯喉報告 3建議全涉實習醫 病人組織：院方准獨自檢閱X光 制度問題

事主本身有吞嚥困難，今年10月9日入住東區醫院接受大腸鏡檢查，檢查前須插胃喉灌注瀉藥，但胃喉被錯插肺部支氣管。護士按程序聽診和做酸鹼測試，未能確認喉管位置，遂為病人照X光，而實習醫生誤判X光顯示胃喉位置正確，指示護士輸藥。病人一度入住深切治療部，情况危殆。東區醫院昨稱事主事後持續好轉，10月23日已康復出院。

「缺臨牀經驗 無求助上級」

院方早前成立根源分析委員會調查事件，昨稱委員會已完成報告並提交醫管局總部，委員會認為負責檢視X光片的實習醫生因臨牀經驗不足，未能正確解讀檢查結果，亦無向上級求助，故未能適時判斷鼻胃喉位置不當。委員會提出3項建議，包括加強對實習醫生以X光片確認鼻胃喉位置的能力評估等（見表）。

該院稱，醫管局今年10月底已讓所有實習醫生完成胃喉X光結果培訓及能力評估，局方會繼續安排不同在職培訓，加強實習醫生臨牀水平。該院表示接納委員會報告，會跟進和執行建議，並再次向病人及家屬致歉。

伊院6月事故後已提增培訓

伊利沙伯醫院今年6月發生類似事故，同涉實習醫生誤判X光結果，調查後已於8月建議加強實習醫生解讀X光培訓及指導。

香港病人政策連線主席林志釉稱，東區醫院事故發生於10月，即涉事實習醫生才剛開始實習，經驗不足是客觀事實，不應責怪，反而院方將檢閱X光結果交給實習醫生獨自處理是「可預計的風險」，質疑制度有問題。他認為醫管局要全盤檢視和「重整」實習醫生的職權，界定何等工作可由實習醫生獨自處理。

議員倡由註冊醫生複檢

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣認為，責任全數落在實習醫生是不公允，憂慮嚇怕實習醫生不敢做臨牀決定。她指短期內發生兩次同類事故，應從制度上改變，而插胃喉餵藥或營養液非緊急情况，建議由註冊醫生複檢X光結果，除可減低出錯風險，也可讓實習醫生從實戰學習、累積經驗，真正加強臨牀培訓。