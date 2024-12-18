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港聞

港聞二

體育園模擬恐襲 警：未來演習恒常化

【明報專訊】警方跨部門反恐專責組昨於啟德青年運動場跨部門反恐演習，演習模擬4名持槍及刀的恐怖分子發動恐襲，專責組6個部門分別負責制伏、救援及檢驗等工作。專責組高級警司梁偉基表示，本港恐怖主義威脅級別維持中度，即有受襲可能，但無具體情報顯示香港以至體育園會成為襲擊目標，強調國際活動形勢複雜多變，須做好相關預防工作，未來會將演習恒常化。

港恐怖威脅級別維持中度

演習歷時約1.5小時，模擬4名恐怖分子混入一場足球賽事，在開賽前發動恐襲。4人分別在看台上持槍及刀襲擊觀眾，並擺放有可疑裝置的背囊於觀眾席上。當4名恐怖分子開槍及取出刀時，數百名來自不同年齡層及界別的市民和社區團體成員由民安隊協助逃離現場，其間有市民模擬中槍，警方衝鋒隊及反恐特勤隊隨即進場，先後制服4名恐怖分子及發現可疑背囊，並協助傷者離開；飛行服務隊則派出直升機協助。

救護員進場並設置檢傷分類區，協助傷者，醫管局醫療隊醫生及護士為嚴重傷者實施緊急醫療程序。爆炸品處理課派出拆彈機械人處理裝有可疑裝置的背囊；消防亦派出機械犬探測現場是否仍有其他可疑裝置，及後政府化驗師到場為可疑裝置蒐證。

無具體情報指體育園成目標

稱須充分準備確保日後安全

梁偉基表示，演習目的是要提升各部門在處理涉恐情報及不同形式恐怖襲擊下的應對及應變能力，他稱今年3月莫斯科音樂廳造成700人傷亡的襲擊、8月德國音樂節造成3死8傷的刀襲，顯示大型活動、人多聚集地方容易成為恐怖分子施襲目標。他說，目前無具體情報顯示啟德體育園會成襲擊目標，但須做好充分反恐準備，以確保未來的活動安全及順利舉行。

梁稱，專責組未來會將反恐演習恒常化及規範化，並就着最新恐怖襲擊趨勢，物色合適地方舉行大型跨部門反恐演習，當中大型體育場所及重要基礎設施是考慮方向之一，亦會協調更多部門及公私營機構以至社區團體參與。

消防處危害物質專隊亦在場外模擬發生核輻射事故，專隊設置洗消區域，利用花灑及洗消融液，為受感染市民移除身上有害物質，每小時可為90人清洗。完成洗消程序後的市民會被帶到「冷區」，由救護員檢查治理。

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