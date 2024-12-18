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港聞

港聞二

着《蘋果》英文版專注內地新聞 黎：下達管理方針 非編採指示

【明報專訊】庭上提到，2020年8月黎智英曾着英文版《蘋果日報》專注報道中國新聞。黎智英解釋，英文版《蘋果》旨在讓國際社會了解中國，部門資源有限，故集中報道中國新聞。法官關注當時黎是否在下達編採方針，黎否認，稱僅下達管理方針。

據辯方資料，2020年8月26日黎智英在英文版《蘋果》通訊群組發信，提出「找多些大陸人生活困擾的新聞」，時任《蘋果》兩岸組副總編輯蔣美紅及時任壹傳媒行政總裁張劍虹先後回覆「收到」。同日，黎再稱「我們應專注於中國新聞」，時任英文版《蘋果》執行總編輯馮偉光回覆，「好的，我們由今天起停止報道國際新聞」，張隨後說「收到」。

黎解釋，「大陸人生活困擾」的新聞「會很有趣」，因此提出報道相關新聞。至於向馮偉光提出專注報道中國新聞的原因，黎重申創辦英文版《蘋果》旨在讓國際社會了解中國，而英文版《蘋果》資源有限，因此希望集中資源報道中國新聞。

法官李運騰關注，上述馮偉光和張劍虹的回覆，是否反映黎智英正向高層下達編採方針？黎稱當時在下達管理方針，重申英文版《蘋果》資源不多，因此要求他們「專注做事」。

稱陳述習欲重返毛時代

非煽動他人仇恨中央

另一方面，控方指黎智英面臨的罪行涵蓋161則煽動刊物，辯方昨就其中一篇文章、黎於2020年8月23日發表的〈大時代快將來臨〉提問。就文中提到， 「習朝廷面對的是個開明的世界……今日你當然有權做毛主席第二，是否做得來，將是你的極大考驗……」黎稱，他只在陳述習近平嘗試帶領中國重返毛澤東時代的事實，無意煽動他人仇恨中央。

（黎智英案）

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