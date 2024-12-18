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港聞

港聞二

官質疑促國際改變中國 黎：非主張全棄本身價值

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案昨踏入第111日審訊。黎智英就一集個人訪談節目作供稱，中國應融入國際價值體系，法官表示，黎曾在同一集節目指出若無法改變中國，就會被中國改變，質疑黎提倡國際社會改變中國，如「要穆斯林皈依你的宗教」。黎強調並非主張中國完全放棄其價值。黎就另一集節目作供時則被法官問到，是否覺得《國安法》實施後政府會歪曲事實，黎稱至少警方會這樣做。

辯方大律師關文渭昨就2020年8月18至9月3日的事情，包括3集Live Chat with Jimmy Lai（下稱Live Chat）節目、黎跟《蘋果》高層的溝通及黎的專欄文章等提問（見另稿）。

訪談節目指中國獨裁

稱「比俄國侵烏可怕」

據辯方資料，2020年8月18日播出的Live Chat嘉賓為漢學家林培瑞（Perry Link），黎在該集指出，中國正以獨斷和獨裁價值觀入侵國際事務，情况比俄羅斯入侵烏克蘭更可怕。黎稱，「如果我們不能改變中國，中國這麼強大，就會改變我們。」

黎在辯方詢問下確認，當時覺得中國為獨裁國家，辯方再問黎是否以俄羅斯入侵烏克蘭事例煽惑他人憎恨中央政府？黎稱，俄國侵烏「只是暫時，總有解決方案」，且烏克蘭「只是小國」，中國作為大國，若不融入國際價值，中國對國際價值的入侵將持續。

法官杜麗冰表示，融入意味互相讓步（give and take），惟黎在同一集指出，「如果我們不能改變中國……中國就會改變我們」，質疑黎當時提倡國際社會改變中國，而非中國融入國際社會，就如「要穆斯林皈依你的宗教」。黎稱並非主張中國須完全讓步（give）。杜官指出，「你在這裏（節目中）沒有這樣說」。黎解釋，訪談節目即興，無法詳述個人想法。

同年8月27日，黎智英主持另一集Live Chat，嘉賓為學者許田波。黎在節目開首談及時任民主黨立法會議員林卓廷等人，涉7‧21事件被警方以暴動罪拘捕一事，稱事件改寫歷史，形容香港「沒有黑白對錯之分」；又指事件確認國安法摧毁法治。

被問國安法影響施政

指「至少警方會歪曲事實」

杜官提到，當日林卓廷等人是因暴動罪被捕，不涉國安法，關注國安法跟林卓廷等人被捕的關聯，黎回應稱國安法影響特區政府執法方式。杜官再問，「你是否說國安法前，即使有人暴動也不會被檢控？」黎重申，林卓廷等人只是保護他人，事實卻被歪曲。另一法官李素蘭詢問，黎是否覺得國安法實施後政府會歪曲事實？黎稱至少警方會這樣做。

至同年9月3日，黎智英再次主持《Live Chat》，跟嘉賓、美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）談及亞太地區局勢，其間表示「美國在亞太地區擁有如此強大影響合乎邏輯」。黎解釋，當時覺得美國在亞太地區加強軍事影響力，可減低跟中國爆發衝突的風險。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

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